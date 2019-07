Pas på! Kysse-bokseren på vej tilbage i ringen

Kubrat 'The Cobra' Pulev overfaldt kvindelig reporter og tvang hende til et vådt kys - nu må han overraskende bokse igen, selv om han fik lang karantæne

Kubrat Pulev er et stort brød på 115 kilo, og når den 38-årige sværvægter vil have et kys – så tager han det!

Bulgareren kom i mere end én forstand på alles læber, da han i marts efter en kamp blev interviewet af Las Vegas-reporteren Jenny SuShe. Langt inde i snakken bøjede han sig pludselig ned og plantede en våd, østeuropæisk slasker på reporterens mund, mens blodet i øvrigt flød fra et flækket venstre øjenbryn.

Skandalen var perfekt.

Jenny SuShe – eller Jennifer Ravalo, som hun også hedder - syntes nemlig ikke det var sjovt. Heller ikke at bokseren bagefter ifølge hende tog godt og grundigt fat omkring hendes balder.

Bulgareren blev i maj idømt en bøde på 2500 dollar og sendt i karantæne i seks måneder af California State Athletic Commission (CSAC).

Nu – blot to måneder inde i karantænen – melder skandale-bokseren, at han er klar til at gå i ringen igen. Det bekræftes af flere medier.

Dermed er manden fra Sofia til stor forbløffelse – ikke mindst for Jenny SuShe – klar til at møde vinderen af kampen mellem Anthony Joshua og Andy Ruiz Jr., melder britiske The Sun.

De to kombattanter formodes at gå i ringen mod hinanden igen i slutningen af året, men foreløbig bokser deres bagland om, hvor kampen skal finde sted. Ruiz Jr. vandt sidste opgør i Madison Square Garden i New York 1. juni og forlanger derfor, at briten må finde sig i at vende tilbage til USA.

Anthony Joshuas agent Eddie Hearn truer derimod med at gå all in på juraen, hvis dato og sted ikke bliver på hans vilkår, hvilket bl.a. vil sige, at kampen skal bokses i Cardiff.

Kubrat 'The Cobra' Pulev klovner i ringen, efter han er blevet slåed ud af Vladimir Klitschko i Hamborg i 2014. Foto: Morris Mac Matzen/Reuters/Ritzau Scanix

Kubrat Pulev ville i første omgang ikke undskylde sin opførsel over for Jenny SuShe, men kom dog på andre tanker, da sagen røg til bedømmelse i den californiske kommission.

’Jeg er meget ked af det kys. Det var min fejl 100 procent, sagde han, efter han bl.a. tidligere havde fyret dette tweet af:

- I har måske set klippet. Journalisten er en af mine venner, og efter kampen var jeg så glad, at jeg gav hende et kys. Vi grinede begge ad det, og senere samme aften gjorde hun mig og mine venner selskab, da vi fejrede sejren, hævdede han kort efter udåden.

Jenny SuShe havde en helt anden opfattelse af ’venskabet’ med manden, hun aldrig havde mødt før indvejningen dagen inden kampen i Las Vegas:

- Jeg begyndte interviewet. Halvvejs greb han mit ansigt og kyssede mig. Jeg blev chokeret og flov og anede ikke, hvordan jeg skulle reagere. Dernæst gik jeg hen til et bord for at putte nogle ting i min taske. Han tog om begge mine balder og klemte med begge sine hænder. Derpå gik han uden at sige noget til mig. Han grinede bare, forklarede hun.

Hun har lagt sag an mod Kubrat ’The Cobra’ Pulev for seksuelt overgreb og hævder, hun efterfølgende er blev chikaneret voldsomt af bokserens team. Så meget for the noble art of selv-defence…

