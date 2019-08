Patrick Nielsen efter tæsk: Færdig med MMA

Bokseren skal fra nu af kun gøre det, han er bedst til - nemlig at bokse

Patrick Nielsen har sagt farvel til MMA-buret og træder tilbage i bokseringen.

Det gjorde bokseren klart efter et pressemøde fredag. På mødet blev han og Landry Kore præsenteret i den nyetablerede boksestald Q Pro Boxing.

- Det er slut med MMA fra min side. Det var ikke lige mig, så nu er jeg tilbage i ringen, sagde stjernebokseren til pressemødet.

Patrick Nielsen var senest i aktion mod den tidligere OL-medaljevinder i brydning Mark O. Madsen, da de tog en kamp i MMA. Men mens Madsen har gang i en stor karriere i MMA, er det nu slut med MMA for Nielsen.

Ambitionerne er dog på ingen måde blevet mindre fra hans side.

- Jeg mangler stadig at nå min drøm, som er at blive verdensmester. I løbet af 2020 vil jeg gerne stå i en titelkamp, sagde bokseren videre på pressemødet.

Landry Kore (th.) blev sammen med Patrick Nielsen præsenteret som de nye boksere i stalden for Q Pro Boxing Her sidder han med teamleder Thomas Møllenberg. Foto: Aleksander Klug

Patrick Nielsen er færdig med MMA. Foto: Aleksander Klug

På ingen måde færdig

Selvom Patrick Nielsen nu vender ryggen til MMA, betyder det ikke, at den 28-årige bokser fra Albertslund er færdig.

- Patrick har overbevist os om, at han virkelig vil give det her et skud. Der er stadig noget tilbage i ham, så han er ikke mæt af dage, udtaler Thomas Møllenberg, som er teamleder og promotor for Q Pro Boxing, til Ekstra Bladet.

Møllenberg understreger også, at stalden selv har store ambitioner, og at de er kommet for blive.

Det skinner igennem med præsentationen af de to nye boksere i folden, der op til nu har manglet det, Møllenberg kalder 'cremen' af dansk boksning.

Patrick Nielsen er vendt tilbage til bokseringen for at opnå sin drøm om at blive verdensmester. Foto: Aleksander Klug

Sådan så det ud, da Patrick Nielsen fik tæsk af Mark O. Madsen i MMA. Foto: Tariq Mikkel Khan

Har savnet Danmark

For Patrick Nielsen har det været utrolig vigtigt at komme tilbage til Danmark og bokse.

- I 11 år hos Team Sauerland har jeg ikke fået meget lov til at bokse på dansk grund. Men det kan jeg komme til her, sagde Nielsen.

Beslutningen om at starte hos Q Pro Boxing bliver hyldet af den tidligere boksekommentator Claus Elgaard.

Skiftet har været et klogt valg ifølge Elgaard, der ellers ikke har været den store fan af, hvordan Patrick Nielsens karriere er blevet bedrevet.

- Nu får Patrick virkelig chancen for at bevise, hvilket boksetalent han besidder, selvom han kommer til at starte blødt ud, udtaler Claus Elgaard til Ekstra Bladet.

Elgaard kommer til at være en fast del af Q Pro Boxing streaming af boksestævner. Han har tidligere været boksekommentator for TV2 i 15 år.

Nielsen skal i aktion allerede den 5. oktober, hvor Q Pro Boxing afholder deres andet stævne, som bliver i Tisvildeleje.

