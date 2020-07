Patrick Nielsen optaget i Satudarah

Patrick Nielsen er blevet en del af rockerklubben Satudarah, fortæller han til BT.

Ekstra Bladet har for nylig beskrevet, hvordan bokseren har trænet flere Satudarah-medlemmer i en såkaldt ’Fight Club’. Her afviste han, at han var på vej til at blive medlem.

- Jeg har været kendt i 11 år, og jeg har taget mine hensyn til folk. Jeg har hørt på min del af folks bræk. Nu er jeg kommet til et sted i mit liv, hvor jeg hviler i mig selv. Jeg føler, at jeg for én gangs skyld er på det rette sted. Folk kan sige om mig, hvad de vil. Jeg kommer ikke til at tage mig af det, siger han til BT.

Engang var han en af landets mest lovende boksere, men på det seneste har der været stille på den sportslige front.

