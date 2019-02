Patrick Nielsen tager stor beslutning

Et af de helt store danske boksenavne har fundet sig en ny promotor, efter han senest var i stald hos Team Sauerland.

Patrick Nielsen har skrevet under med den nystartede promotor Peder Forsman, som tidligere har arbejdet både med Patrick Nielsen og hans lillebror, Micki.

Bruddet med Sauerland var uundgåeligt.

Patrick Nielsen fortæller over for Ekstra Bladet om et samarbejde, som i mange år har fungeret, men som har ændret sig. Bokseren vil bokse mere.

- Jeg har jo været 11 år hos Sauerland, og der har ikke været noget der, men det er som om, vi er gledet fra hinanden på det seneste.

- Jeg vil jo gerne tilbage i Danmark og bokse nogle flere kampe. Det kan Peder tilbyde, og nu får jeg lov til at jagte min drøm igen, siger Patrick Nielsen til Ekstra Bladet.

Patrick Nielsen led i april sidste år et smertefuldt nederlag til Arthur Abraham. Mange mente, at Nielsen blev snydt af dommerne, og bokseren selv var opsat på en revanchekamp mod tysk-armeneren.

Den fik han aldrig, selvom Team Sauerland fik erklæret det., og det skuffer Patrick Nielsen.

- Jeg har jo ventet et halvt år på den her Abraham-kamp. Jeg blev lovet, at jeg ville få den inden for to måneder, og nu har jeg ventet et halvt år.

- Det er meget skuffende. Så kører vi jo bare tilbage til det gamle, hvor jeg kun bokser hvert halve år, og det er jo ikke det, jeg vil, siger Patrick Nielsen til Ekstra Bladet.

Se også: Patrick skuffet over Sauerland: - Det er så plat

Patrick Nielsen glæder sig til at bokse i Danmark igen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Planen for Patrick

Promotor Peder Forsman har en klar plan for den stærke bokser. Der skal skal ske ændringer både på og uden for bokse-ringen.

- Jeg har to forskellige ambitioner med Patrick. Jeg vil sørge for, at Patrick bliver mere anerkendt for alle de positive ting, han gør.

- Folk husker kun på de dårlige ting som f.eks. kampen mod Rudy (Markussen red.) og aldrig de positive ting. Det vil jeg ændre på, så Patrick kan blive hyldet for det, han kan.

- Og så vil jeg vinde nogle titler. Målet er vinde en VM-titel.

Peder Forsman har allerede de første kampe klar for Patrick Nielsen. Den første kamp bliver I Århus i maj, hvor modstanderen endnu er ukendt.

Efter de tre kampe er planen, at der skal vindes titler.

- Kampen efter de tre skulle gerne blive en titelkamp i starten af 2020, siger Peder Forsman til Ekstra Bladet

Patrick Nielsen er helt på linje med sin nye promotor.

- Jeg startede med at bokse for at blive verdensmester eller europamester. Hvis alt går godt, så er planen, at vi kan begynde at sigte efter store ting.

- Jeg har en ambition om at blive verdensmester, siger Patrick Nielsen.

Ny promotor vil være den største

Patrick Nielsens nye promotor, Peder Forsman, startede sin promotorkarriere så sent som i december sidste år. Ifølge ham selv er han dog helt klar til den store opgave Det baserer han blandt andet på sit samarbejde med Dina Thorslund. - Jeg har bygget en verdensmester op (Dina Thorslund red.). Siden jeg tog over, er hun blevet junior-verdensmester, europamester, WBC-mester og WBO-mester, siger Peder Forsman til Ekstra Bladet. Forsman har været i boksebranchen længe og vil lære af de to promotorgiganter Mogens Palle og Nisse Sauerland. - Jeg har lært nok til, at kunne starte op for mig selv. Jeg ville lære af de fejl som Nisse (Sauerland red.) og Mogens (Palle red.) har lavet, og sørge for, at der kommer noget kontinuerligt dansk boksning igen, siger Peder Forsman. Selvom Palle og Sauerland fylder meget i dansk boksning, mener Peder Forsman, at der er brug for ham som ny promotor. - Der er brug for mig af to grunde. Det ene er, at Mogens Palle er ved at være oppe i årene, og så har Sauerland ikke særlig mange boksere på kontrakt længere og holder kun 2-3 stævner om året. - Der, hvor jeg skiller mig ud i forhold til Sauerland, er, at jeg kan skaffe flere hjemmekampe. Jeg vil komme til at holde 4-5 stævner om året, siger Peder Forsman. Ambitionerne er høje hos den nystartede promotor. - Målet er er at være den promotor, der får flest tilskuere til sine stævner, og ham der laver det største setup. Det er helt klart mit mål, siger Peder Forsman til Ekstra Bladet. Forsman ser dog ikke sig selv som en udfordring for Palle og Sauerland. - Jeg ser ikke mig selv som en konkurrent til Palle og Sauerland, for jeg mener der er plads til alle, siger Peder Forsman. Vis mere Luk

Patrick Nielsen er glad for sin nye promotor. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Det er fantastisk

Patrick Nielsen er begejstret over udsigten til at bokse mere. Han har ikke bokset en kamp siden april.

- At gå fra at bokse hver syvende måned til at bokse tre gange om året er helt fantastisk, siger Patrick Nielsen.

Nu starter træningen frem mod de kommende kampe så endelig. Patrick Nielsen nyder den lange forberedelsestid, som han ikke har været vant til på det seneste.

- Det er rart, at Peder har planlagt sine stævner allerede. Det betyder utrolig meget for mig. Jeg kan godt lide at have en dato, så jeg kan forberede mig bedre.

- Det sidste halve år fik jeg datoerne at vide tre måneder før, jeg skulle bokse. Det er ikke lang tid nok til at forberede sig, siger Patrick Nielsen, der ser frem til at bokse på hjemmebane.

- Jeg elsker at bokse i København for det er der, jeg kommer fra. Det er også fedt at bokse i udlandet, men det er altid noget særligt at bokse i Danmark, siger den 27-årige bokser til Ekstra Bladet.

Patrick Nielsen har bokset 32 i kampe i sin karriere. Det er blevet til 29 sejre og tre nederlag.

Kessler gemte stor hemmelighed: Det har jeg aldrig fortalt

Se også: Skuffet Micki i EM-nedtur: - Det er latterligt

Palle og Sauerland kæmper om boksebrag: Vil forgylde danske stjerner