Patrick Nielsens fald fra stjernehimlen: 'Jeg har ondt af ham'

Bygget op til en position, som han rent sportslig slet ikke kunne bære, var det kun et spørgsmål om tid, før Patrick Nielsen blev banket på plads. Det mener boksetræner og boksekommentator Brian Mathiasen, som i oktober kunne konstatere, at tiden var inde.

Det skete, da Patrick Nielsen var hjælpeløs i ringen mod John Ryder, som i femte omgang stoppede danskeren ganske eftertrykkeligt. Artiklen 'Uhyggelig knockout: Patrick hamret i gulvet!' blev en af årets mest læste artikler på ekstrabladet.dk, og det skyldtes ifølge Mathiasen alene én ting: Janteloven.

- Idéen om Patrick Nielsen som en verdensklassebokser er bygget op af hans promotor, hans bagland og af medierne, men det er han ikke, siger Brian Mathiasen.

- Han er en dygtig bokser, men han er slet, slet ikke i verdensklasse, og når han så taber på den måde, så elsker danskerne at pelse ham totalt. Vi er altid gode til at rakke ned og kritisere.

- Jeg har ondt af Patrick, for han er selv uden skyld i alt det her. Han er bare blevet ført frem i medierne som en ny Mikkel Kessler, men han har sportsligt aldrig bevist, at han er bare i nærheden af at være så god, siger Brian Mathiasen, der som tv-kommentator adskillige gange har forsøgt at nedtone forventningerne til Nielsen.

Ifølge Mathiasen begyndte den mediemæssige opbygning af Patrick Nielsen som topbokser i 2010, da TV 2 begyndte at sende boksning i den bedste sendetid lørdag aften. Kessler var uden for rækkevidde, så nye boksere måtte promoveres som tidens topnavne.

Patrick Nielsen var en af dem, der oftest blev nævnt, når det næste store håb skulle udpeges. Promotor Sauerland var interesseret i det, og medierne var interesserede i det, og så var det underordnet, at bokseren selv aldrig ville kunne leve op til forventningerne, siger Mathiasen.

- De skulle have et trækplaster, og det blev så Patrick, som blev markedsført maksimalt med reality-tv og Vild med dans og så videre. Jeg har ondt af ham, for han har bare været en brik i spillet.

Mathiasens karakteristik af Patrick Nielsen stemmer ikke overens med den kendsgerning, at den 26-årige supermellemvægter toppede verdensranglisterne frem mod opgøret mod John Ryder.

- Det er mig en gåde, for der hører han slet ikke hjemme. Han har i John Ryder og Dmitri Churdinov mødt to boksere, der ligger uden for top ti, og han har tabt meget klart til dem begge.

- Ingen af dem er verdensklasseboksere, og det er Patrick heller ikke, siger Brian Mathiasen.

- Med den voldsomme knockout i kampen mod Ryder stod det meget klart, og typisk for jantelovs-Danmark strømmer folk så til for at læse om det.

- Havde Patrick vundet kampen, var artiklen om hans sejr nok ikke blevet en af årets mest læste, siger Brian Mathiasen.

