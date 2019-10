Patrick vandt i hård tilkæmpet comeback: - En rigtig lorte kamp

Det blev en hårdt tilkæmpet sejr for Patrick, der endte med en blodig næse og skræmmer, men trods en 'rigtig lorte kamp' så endte han med en pointsejr fra et enstemmigt dommerpanel

526 dage.

Så lang tid havde Patrick Nielsen (29-3-0, 14 KO’s) været fraværende fra bokseringen.

Men lørdag aften, i hvad der lignede en tæt på udsolgt Gillelejehallen, gjorde 28-årige Patrick Nielsen comeback efter lidt over 17 måneders fravær fra professionel boksning.

I ringen ventede den 34-årige armensk-franske Armen Ypremyan (9-1-2). Umiddelbart en overkommelig modstander, som Albertslund-bokseren burde kunne besejre – og samtidig også skulle slå, hvis boksekarrieren skulle back on track.

Men i hvilken forfatning ville Q Pro Boxings indiskutabelt største navn møde op i? Det var det helt store spørgsmål lørdag aften i boksestævnets næstsidste kamp på programmet.

Her i karrierens efterår havde Patrick Nielsen selv proklameret inden comeback-kampen, at det var nu eller aldrig – vind eller forsvind – hvis de stadig eksisterende ambitioner om top 10-placeringer på ranglisterne og titlen som verdensmester ikke skulle fordufte for altid.

Nummer 176 på BoxRec i super-mellemvægts-klassen, Armen Ypremyan, ikke nogen decideret skidt modstander, men ifølge bokseekspert Brian Mathiasen var det en must win. En trods alt uproblematisk opgave.

Sidst, Patrick Nielsen var i ringen, var det mod den aldrende verdensstjerne Arthur Abraham. Her diskede den 28-årige dansker op med en mindeværdig præstation – måske endda karrierens bedste – trods et diskutabelt nederlag.

Det var i perioder mere brydning end boksning mellem de to. Foto: Jonas Olufson

Kunne han lørdag modbevise sine kritikere?

Det skulle vise sig foran et veloplagt publikum: Hvor meget ringrust skulle der bankes af for Patrick Nielsen mod en fysisk stærk modstander … Hurtighed og bevægelighed burde umiddelbart være en ingredienserne i træner Gutte Løiborgs slagplan.

Det lignede en determineret og dybt fokuseret Patrick Nielsen, der trådte op i ringen.

Publikum skulle lige op i gear efter en længere og ret skandaløs strømafbrydelse med en mørklagt Gillelejehallen, men da lyset åbenbarede sig over bokseringen, kunne en glubsk 28-årig comeback-kid gøre sit til at sparke gang i tilskuerne.

De så hinanden an et par sekunder. Patrick Nielsen sendte et par dybe lever-stød afsted til kroppen på sin armenske modstander, men holdt sig samtidig på afstand med sit højre jab.

Armen Ypremyan klamrede sig flere gange til sin danske modstander og rev Patrick Nielsen omkuld lige inden gongongen lød i 1. omgang. Som den mest offensive part ledte Patrick Nielsen efter åbningerne med de dybe kombinationer, men landede også et par solide venstre-hooks i kampens hede.

’Nak ham nu, Patrick. Få det overstået!’ Skreg en utålmodig tilskuer.

De to boksere stødte hovederne sammen og endte begge skræmmer i ansigtet i 2. omgang. Armen Ypremyan så dog ud til at være mest ilde tilredt … Han var hævet alvorligt op under det ene øje.

Det var i perioder mere brydning end boksning mellem de to. Foto: Jonas Olufson

Armen Ypremyan måtte også en tur i kanvassen undervejs.

4. omgang blev en hård omgang, hvor de to boksere diskede op med de store kanoner og seriøse sving, uden at det dog havde den helt store effekt. Patrick måtte også modtage et par slag til kæbe - for mange.

Blodet fossede fra Patrick Nielsens næse i 5. Omgang. Her var danskeren den dominerende, men tog også imod et par hårde slag og gik måske mere i in fight, end han burde! Armen Ypremyan gav i hvert fald ikke op uden kamp …

6. omgang blev startet med en ordentlig kæberasler fra Patrick Nielsens højre-handske i ansigtet på Armen Ypremyan.

Men danskeren virkede også tæret for kræfter. Det var ikke hurtigheden, men derimod de store sving, der skulle gøre arbejdet i ringen.

En skræmme ved øjet, gjorde det nok ikke nemmere for Patrick Nielsen, der i eksplosive momenter ellers sendte stærke kombinationer i retning af Armen Ypremy.

Foto: Jonas Olufson

Modslutningen af 7. Omgang blev den armenske bokser skubbet omkuld, men rejste sig hurtigt igen.

Patrick Nielsen mistede selv balancen i sidste omgang, mens publikum opildnede en sidste gang til, at danskeren skulle sætte nådesstødet ind. Han responderede med et energi-udbrud og de sidste anstrengelser blev til et par voldsomme slag, der sendte Armen Ypremy i defensiven.

Gav Patrick Nielsen skeptikerne tørt på? Beviste han, at han var tilbage. Kommet for at blive. Måske. Han vandt i hvert fald kampen med dommerstemmerne: 79-73, 80-72 og 79-73.

Selv sagde han efter kampen.

- Tusind tak for støtten. Det var en rigtig lorte kamp, jeg leverede. Det er jeg rigtig ked af, men forhåbentlig bliver det bedre næste gang, lød det.

- Lige nu er jeg utrolig skuffet over mig selv, men jeg har trænet hårdt op til den her kamp. Havde regnet med jeg ville stoppe ham inden 3. omgang. Der var en del ringrust, men det må arbejdes af med tiden, sagde han og håber stadig at være på programmet i Herlev.