Patricks stævne aflyst!

Det lykkedes med hiv og sving Patrick Nielsen at vinde sit boksecomeback, da han lørdag besejrede armenske Armen Ypremyan i en uskøn forestilling i Gillelejehallen.

Men nu misser supermellemvægterne i første omgang for at smede, mens jernet er varmt.

Mandag aften meddeler hans promotor, Thomas Møllenberg, nemlig, at det tidligere annoncerede stævne, Quaestor Fight, der efter planen skulle løbe ad stabelen i Herlev 1. november, er aflyst.

'Det gør ondt på os, at vi har måttet trække stikket på Herlev – Quaestor Fight Night. Vi har lige gennemført et fantastisk stævne i Gilleleje og før det i Aabenraa, så vi så virkelig frem til at bringe boksningen tilbage til Herlev,'

Aflysningen skyldes manglen på sponsorer.

'Det koster penge at gennemføre et stævne som Quaestor Fight Night, og det er naturligt, at vi skal bruge sponsorhjælp fra det lokale erhvervsliv, der hvor vi kommer frem. Det vil simpelthen ikke være forretningsmæssigt ansvarligt at gennemføre stævnet, som det ser ud nu,' skriver Thomas Møllenberg.

Også hans promotor-partner, Svend Rasmussen, ærgrer sig.

“Det virker, som om Herlev ikke har interesse i at få et stort boksearrangement til byen. I min optik er der ingen tvivl om, at uroligheder ved tidligere boksestævner i byen spiller en rolle, men det her er altså et helt andet setup. Lige så træt jeg er af, at vi må aflyse, lige så ked af det er jeg på boksernes vegne. Det er dem, der bruger flere måneder på at gøre sig klar til de her stævner. Det er dem, som står tilbage som tabere i den her sag,' siger han.

Aflysningen betyder, at de annoncerede boksere, Patrick Nielsen, Mikkel Nielsen, Landry Kore, Ali Mohamed, Mahdi Jallaw og Alicia Holzken ikke kommer i kamp. Derfor arbejdes der nu på at stable et nyt stævne på benene.

Også ved weekendens stævne i Gilleleje opstod der problemer, da strømmen gik undervejs. Den kom dog igen, så stævnet kunne gennemføres.

