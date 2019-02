Pengekrig om dansk VM-titelforsvar: Skal byde i blinde

Dina Thorslunds obligatoriske VM-titelforsvar mod australske April Adams skal afgøres med et såkaldt blind bid. De to bokse-promotorer Team Sauerland og Ace Boxing Promotions har tilsyneladende ikke kunnet blive enige om rettighederne til VM-opgøret og derfor sendt den i purse bid hos bokseforbundet WBO

Den danske VM-champ Dina Thorslund (13-0, 6 KO’s) skal i sit næste WBO VM-titelforsvar møde den obligatoriske udfordrer April Adams (11-1-1, 4 KO’s) fra Australien.

WBO har meddelt, at den danske super-bantamvægter skal forsvare sin VM-titel mod førsteudfordreren April Adams fra Queensland, Australien, i sin næste boksekamp. En kamp, der nu er sendt i purse bid (udbudt i licitation, red.) - fastsat til fredag 22. februar i Kissimmee, Florida.

Det vil altså sige, at alle interesserede bokse-promotorer inden 22. februar kan aflevere et bud på VM-kampen hos WBO - og højestbydende vil vinde retten til at arrangere kampen.

Det meddeler Team Sauerland i en pressemeddelelse onsdag.

Promotor Nisse Sauerland fra Team Sauerland er som udgangspunkt oppe imod April Adams’ promotor Ace Boxing Promotions i et såkaldt blind bid (hemmeligt bud, red.) for at sikre sig rettighederne til at arrangere WBO Female Super Bantamweight Championship-kampen.

- Vi vil gøre alt for at bringe denne kamp til Danmark, siger Sauerland i pressemeddelelsen.

- WBO har valgt Adams som førsteudfordrer til Dinas bælte, og det er vigtigt, at vi giver Dina enhver fordel, der er mulig, når hun går ind til denne kamp. Vi vil have en repræsentant i Florida til purse-buddet på fredag, siger han.

I overensstemmelse med WBO-reglerne vil vinder-parten med det højeste bud maksimalt have 90 dage til at arrangere kampen.

Dina Thorslund erobrede WBO VM-titlen i Struer den 25. august sidste år med en enstemmig pointsejr over mexicanske Jessica Arreguin Munoz. Hun forsvarede den prestigefyldte titel for første gang den 19. januar i år med en sikker pointsejr mod tyske Alesia Graf - også i hjembyen Stuer.

Den danske hardhitter er nu igen klar til at forsvare sin WBO Female Super Bantamweight-titel - denne gang mod April Adams, der er tidligere WBO Asia Pacific Champion og australsk mester.

- Er du bekymret for, at VM-kampen ender i Australien?

- Nej slet ikke. Det ville jeg bare tage som en oplevelse. For mig er det lige meget, hvor kampen ender. Det er altid rigtig fedt at bokse på hjemmebane! Men samtidig at tage en tur til Australien og bokse samt forsvare min VM-titel? Det ville være en god erfaring at få i min karriere - nemlig at bokse på udebane, siger Dina Thorslund til Ekstra Bladet.

- Og jeg kan tage det som en oplevelse - men det er ikke noget, jeg er bekymret for, siger hun.

- Det bliver hård modstand, men alligevel overkommeligt?

- Ja. Det synes jeg. Thomas (Madsen - Dina Thorslunds boksetræner, red.) sendte et klip med hende i går, hvor jeg så et minut eller to. Det SKAL jeg kunne klare. Så ja, hun er en hård negl, det tror jeg. Men hun er ikke hårdere end mig. Og nej, hun er slet ikke frygtindgydende. Det er ikke, fordi jeg frygter hende, siger Dina Thorslund.

Sauerland svarer igen på Patricks angreb

Se også: Mickis brutale nederlag: Brækkede hånden to steder under kampen

Se også: Mere guf til boksefans: Oplev morgendagens stjerner på Ekstra Bladet