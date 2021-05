Pressemøde går amok: 'Nu bliver det krig'

Det var bare dømt til at gå op i hat og briller - og det gjorde det. Hat i hvert fald.

For det var Floyd Mayweathers kasket, der kom i centrum, da der natten til fredag dansk tid var var faceoff forud for den stort anlagte showkamp mellem den tidligere boksemester og youtuberen Logan Paul i Hard Rock Stadium i Miami.

Det sportslige element i boksekampen, der er henlagt til D-dag, 6. juni, er bestemt til at overse - men det handler også mere om show.

Og det var der til gengæld rigeligt af fredag i Miami.

Paul var ankommet standsmæssigt i en helikopter og entrede den lille scene med vanlig tro på tingene og med en provokerende mine overfor Mayweather.

Floyd Mayweather og Logan Paul spillede spillet på pressemødet. Foto: Eva Marie Uzcategui/AFP/Ritzau Scanpix

Den ubesejrede mester havde dog ikke til sinds at lade sig slå ud. Han proklamerede i stedet, at han har vundet overalt i verden, og at Logan Paul ikke ville blive et problem at ordne. Ja, faktisk ville han være villig til at bokse både Logan Paul og lillebror Jake Paul på samme aften.

Jake Paul, har - i modsætning til Logans ene kamp, der endte i nederlag - rent faktisk prøvet at vinde en boksekamp. Tre, faktisk. Og efter de to kombattanters trashtalk konfronterede han Floyd Mayweather.

De mere råbte end talte i munden på hinanden, da Jake Paul pludselig stjal bokserens kasket og stak af.

- Gotcha hat (jeg har din kasket), sagde han flere gange, mens Mayweather og hans hær af bodyguards røg efter ham og ganske hårdhændet forsøgte at få kasketten tilbage.

Floyd Mayweather kastede sig over Jake Paul og fik snart følgeskab af sine bodyguards. Foto: Eva Marie Uzcategui/AFP/Ritzau Scanpix

Alt det så Logan Paul ikke, men efter en del tumult fik han at vide, hvad der er sket.

- Stjal han hans kasket? Ha ha.

- Han har en samling af kasketter og ville bare have Floyds kasket.

- Han sagde, at han ville gøre det, men jeg sagde, at han ikke skulle, pointerede Logan Paul.

Så fik han at vide, at lillebror blandt andet havde fået et blåt øje af Mayweathers bodyguards - og så fik piben en anden lyd:.

- Nu er det personligt. Jeg troede, at vi skulle levere et godt show i dag, men nu bliver det en krig.

Den krig er Jake Logan allerede mere end godt i gang med at udkæmpe. På de sociale medier gjorde han det efter episoden klart, at han havde planlagt det hele:

Efterfølgende skiftede han sit Twitter-handle til 'Gotcha Hat' og lancerede en kasket-kollektion med det slogan på sin hjemmeside.

Og han lagde endda en video op på Instagram, hvor han får en tatovering af en kasket med en tekst over. Jep, naturligvis 'Gotcha Hat'.

Jo, det skal nok blive en interessant måned op til den stort anlagte boksekamp.