Provokeret af undertøjsbilleder

Det vækker altid opsigt, når Ebanie Bridges tropper op til indvejningen før sine kampe.

For den 35-årige australske bokser har gjort det til en vane at stå på scenen og vægten kun iført lingerie, der ikke overlader meget til fantasien.

Det har i skrivende stund ført en del debat - og 289.000 følgere på Instagram med sig.

Men den fokus, der nu kommer på kvindeboksningen er ikke, hvor den burde være, mener hendes svenske kollega Klara Svensson.

I en kronik hos Expressens Föreningsliv i Sverige retter hun en skarp kritik mod Bridges.

- Hun vidste lige præcis, hvor fokus skulle være, da hun gik på vægten iført en g-streng, skriver Svensson med henvisning til Ebanie Bridges’ optræden før sin kamp tidligere i september mod Mailys Gangloff.

- Til trods for at hun er en minoritet i en sport domineret af mænd, hvor kvinder kæmper for at opnå samme respekt og løn, valgte hun at flytte fokus fra sig selv som idrætsudøver og over på egen krop, lyder det fra den 33-årige svensker.

Klara Svensson, der tidligere har været bosat i København, har selv måttet leve med, at iagttagere, fans og andet godtfolk har fokuseret på hendes udseende fremfor boksningen.

Det kom blandt andet til udtryk, da hun som 18-årig deltog i EM og efter stævnet blev kåret som Miss EM. Andre fik priser som ’bedste bokser’ og ’bedste teknik’. Men Klara var Miss EM og måtte i ringen og modtage en check på 5000 kroner.

- Jeg har aldrig følt mig så dum. Jeg stod i ringen og grinede flovt ved siden af andre, der havde vundet priser for deres præstationer, fortæller hun.

En klog forretningskvinde

Det fik hende efterfølgende til at arbejde intenst for at blive taget seriøst som bokser, hvilket i tiden efter EM-stævnet var svært.

Hun tager dog hatten af for Ebanie Bridges.

- Bridges er en klog forretningskvinde, der forstår, at den kvindelige krop er det stærkeste brand, der findes. Selv når hun taber, vokser fanskaren. Jeg vil ikke lægge skylden på kvinderne og nægte dem at gøre, som de vil, men jeg håber, det åbner for, at man spørger sig selv, hvem man gør det for, skriver hun.

Ebanie Bridges, der med sejren over Mailys Gangloff nu er på syv sejre i otte professionelle kampe, har reageret med en strakt langemand.

I et længere opslag på Instagram reagerer hun skarpt – dog uden at skrive direkte, at hendes ord er en reaktion på Klara Svenssons kritik.

- Jeg hører, hvad de siger om mig. Og for at være helt ærlig, Jeg er skideligeglad. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Jeg har været gennem helvede og er kommet stærkere tilbage som en stærk, inspireret, selvsikker kvinde, skriver hun blandt andet.

- Jeg tror ikke, de er klar over, at jeg aldrig kommer til at passe ind i den lille definition af, hvad de gerne vil have mig til at være. Jeg har aldrig været den, der fulgte i hælene på andre.

Og hun fortsætter enetalen, som du selv kan læse herunder.

I forhold til at bruge sin krop som et middel til at opnå opmærksomhed, har hun tidligere sagt til Sky Sports:

- Lad os være ærlige. Hvis jeg gik i det, alle andre gik i, var folk ikke interesserede. Jeg ville bare være endnu én i rækken. Whatever.

- Jeg forsøger at få mere opmærksomhed omkring sporten. Så kan du kritisere mig lige så meget, du har lyst til. Men hvis jeg var normal at se på, ville du end ikke være klar over, at der var en kamp. Folk vil se, om den her pige går i lingerie og rent faktisk kan bokse, eller om hun bare er en model, sagde hun i april.

- Det er ikke naturligt for kvindelige udøvere at vise deres feminine sider, fordi der er så mange fordomme mod det. De fordomme må blive nedbrudt. Jeg bliver sat i bås på grund af mit udseende. Det vil jeg lave om på. Omfavn din kvindelighed. Hvorfor skal vi gemme det væk, bare fordi det ikke er respekteret, sagde hun i interviewet.