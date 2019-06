Rå boksekrig: - Han var ved at tage livet af mig

29-årige Jeppe Morell sejrede i et tæt, tæt drama mod den 32-årige cubansk-finske Dayron Lester - et dramatisk og nervepirrende opgør for træner Thomas Povlsen

Mogens Palles 29-årige danske let-sværvægter Jeppe Morell (nu 10-2-0, 3 KO) udkæmpede en barsk og dramatisk duel lørdag mod den 32-årige cubansk-finske Dayron Lester (nu 11-3-0, 7 KO).

Morells modstander diskede op med cubansk arrogance, små kække dansetrin, en vis portion frækhed, et skævt smil på læben - der dog falmede en smule i takt med at opgøret skred frem - og et voldsomt højre-hook.

Et heftigt våben, som en ellers hårdfør Morell med små-flænger under begge øjne løb ind i gentagne gange i kampens første omgange: Men det var såmænd Morell, der slog sin modstander i kanvassen som den første med et drøn af et venstre-hook.

Jeppe Morell gav sin træner grå hår i hovedet. Foto: Claus Bonnerup

Et par omgange senere måtte danskeren selv en tur til tælling … Men Morell fik kontrol over opgøret i et brag af en boksekamp, der i virkeligheden kunne gå begge veje: Det endte dog med en såkaldt split decision 96-92 (Lester), 97-92 (Morell) og en tæt 95-94 (Morell).

- Hold nu kæft, altså … I Jeppes (Morell, red.) kamp fik jeg sgu 10 ekstra grå hår. Han var ved at tage livet af mig, tror jeg. Han levede sgu livet farligt i den kamp, sagde træner Thomas Povlsen, da Danish Fight Night-stævnet var ovre.

- Han blev ved med at bevæge sig i den forkerte retning og havde svært ved at gennemskue Lester (Dayron, red.) … Men det lykkedes jo. Han vandt sgu!

- Jeg havde sagt inden kampen, at Lester var en bokser i top-international klasse … Der bl.a. har vundet bronze ved de cubanske mesterskaber - i Cuba har de sgu en bokseklub på hvert et gadehjørne, akkurat som vi har 7-Elevens … Så det kræver sgu noget. Og Lester var jo endnu bedre rangeret på BoxRec … Nu kommer Jeppe et stort skridt nærmere verdenstoppen, sluttede han.

Alle danske boksere gjorde rent bord til Danish Fight Night i Randers - heriblandt Victor Ramon, Ditlev Rossing, Oliver Meng og Enock Poulsen.

- Livet er jo risikabelt



Den 26-årige super-letvægter Enock Poulsen (nu 11-0-0, 4 KO) var i Fight Night-stævnets main event oppe mod den 31-årige Michal Syrowatka (nu 22-3-0, 7 KO) fra Polen i kampen om EBU’s EU-titel.

Michal Syrowatka er den eneste mand, der har formået at stoppe den nuværende europamester i vægtklassen: Robbie Davies Jr.. Så det var såmænd ikke bare en walkover for promotor Mogens Palles århusianske boksehåb.

Men, men, men … Enock Poulsen fik det med sin tekniske snilde og taktiske overblik til at se legende let ud. Han dansede kløgtigt rundt om sin polske modstander, som allerhelst ville krige i infight.

Som lynhurtig kontra-bokser cruisede Enock Poulsen dog mod en sikker pointsejr - så komfortabelt, at der rent faktisk i de sidste par omgange var tid til underholde publikum med et par dumdristige og spektakulære undvigelsesmanøvre med hænderne bagom ryggen …

Enock Poulsen hentede en fortjent sejr. Foto: Claus Bonnerup.

i 12 omgang var den danske bokser så sikker i sin sag, at han præsterede at bevæge sig rundt i ringen med den ene arm hævet i triumf halvdelen af tiden - til stor irritation for Syrowatka og hans træner, der i øvrigt nægtede at give hånd efter kamp-afgørelsen.

- Er det ret ikke risikabelt med de der spektakulære undvigelser?

- Jo da, men livet er risikabelt … Så hvorfor ikke tage nogle chancer engang i mellem. For det ser fedt ud - og jeg elsker sgu, når det ser fedt ud! Jeg fik lavet nogle gode undvigelser og finter, det var sgu perfekt. En solid sejr, sagde den nykårede EU-titelindehaver efter kampen.

- Det var en hård kamp over 12 omgange, men jeg fulgte taktikken. Der var nogle gange, hvor jeg lige skulle lave lidt show … Men sådan er jeg også som bokser, jeg skal give lidt tilbage til publikum, lød det fra en storsmilende Enock Poulsen.

- Han (Syrowatka, red.) var dygtig, men jeg var på et langt bedre niveau i dag. Jeg tænkte taktisk klogt og boksede teknisk godt. Det var kontra-slag og hurtigt ud igen, inden han kunne nå at reagere … Men han var stærk og ville konstant i infight og slå dybt - ham ramte mig to gange dybt og det kunne jeg sgu godt mærke … Men så er det også bare videre! sagde han og slog samtidig fast, at det altoverskyggende mål er et verdensmesterskab - med et europamesterskab som delmål.

Træner Thomas Povlsen var en lettet mand efter EU-titlen var i hus:

- Det var top-klasse af Enock. Disciplineret og taktisk. Og ja, han er en showmand. Og jo, det er risikabelt - alt med måde! Men der er også ting, han skal arbejde på.

- Han skal fastholde stilen over alle 12 omgange. Det er risikabelt at gå ind og tage chancer for at blive ramt helt unødvendigt. Han kan jo risikere, at kampen slutter med et enkelt uheldigt slag - det er for farligt at gøre det.

- Men det er da også mega-underholdende, fordi han er en showmand. Det vil folk gerne se. Og han kan slippe afsted med det i ringen, sluttede han.

