Ren legestue og håndkys: Dansk komet udraderede modstander

Den 20-årige ubesejrede Oliver Meng (6-0-0, 3 KO’s), indehaver af IBF’s Youth super-weltervægt titel, skulle lørdag aften i kamp mod den ubesejrede 30-årige franskmand Jordan Neveux (8-0-0, 4 KO’s).

Oliver Meng har store drømme om at give tilbage til hjemstavnen på Falster med et lokalt træningscenter, hvor den unge hardhitter også selv kan hive sparringspartnere til. Han drømmer også om at tage turen til USA med Team Meng for netop at prøve kræfter med de allerstørste.

Først skulle den ubesejrede knægt fra Nykøbing Falster dog i ringen i Hillerød for at besejre Jordan Neveux.

Oliver Meng blev modtaget i hallen med en stående applaus – en rigtig publikumsfavorit, der selvfølgelig også havde arrangeret bustur fra Falster med en samling af ellevilde fans.

Meng fløj ud af sit ringhjørne, da kampen blev sat i gang. Han pumpede hooks med højre og venstre til krop og hoved på Jordan Neveux.

Og styrede franskmanden rundt i ringen med sit stenhårde højre-jab.

Neveux landede et enkelt slag til kæben, så publikum gispede, men det provokerede blot danskeren til at storme fremad igen.

Foto: Jonas Olufson

Mengs modstander så aldeles mør ud allerede midt i 1. omgang og stod nærmest plantet i midten overrumplet over, hvad der ramte ham igen og igen.

Benene vaklede en smule under Jordan Neveux allerede kort inde i 2. Omgang, så Oliver Meng efter noget tid vekslede mellem dumdristigt sænkede parader fuldt op af kontra-kombinationer i dobbelttempo.

En udmattet franskmand med en flænge på sin flade næse præsterede ikke meget modstand.

Meng var bare en klasse eller tre bedre lørdag i Hillerød.

Ren opvisning, hvor han havde tid til at juble med hånden i vejret, håndkys til publikum og stadig udradere sin tamme modstander i ringen.

Meng pumpede sin modstander nådesløst ud i tovene, hvor han i clinch med Neveux havde tid til at diskutere næste træk med stævnets konferencier, der sad ringside.

Foto: Jonas Olufson

I 5. omgang blev det mere rodet, men Meng satsede benhårdt på nådesstødet med 180 graders hooks så publikum i hallen nærmest kunne høre suset fra svinget.

Det afgørende punch udeblev dog, og en enkelt tilskuer gjorde det til hans mission egenhændigt at piske stemningen op: ’Kom nu, Oliver! Du laver jo ikke en skid!’.

Meng forsøgte sig med et dybt hug i sækken i sidste omgang, så Neveux krøllede sammen, men trods et ihærdigt forsøg udeblev KO-sejren. Danskeren vandt derfor usvigeligt sikkert på point: 80-72, 80-72 og 80-72.

