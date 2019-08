Ryger for 300.000 kroner... om måneden!

Den tidligere bokser Mike Tyson afslører i en podcast, at han er storforbruger af cannabis

Den tidligere bokser Mike Tyson har en noget kontroversiel hobby. Han bruger nemlig næsten 300.000 kroner om måneden på cannabis.

De fleste kender Mike Tyson. I sin professionelle karriere som bokser blev han den hidtil yngste verdensmester i sværvægtsklassen i 1986. Men amerikaneren var samtidig kontroversiel både inde- og udenfor bokseringen.

Nu afslører den tidligere boksestjerne i sin podcast ’Hotboxin’ at han bruger flere tusinde kroner om måneden på Cannabis. Det skriver The Mirror onsdag.

- Hvad ryger vi for om måneden? Er det 40.000 dollars (ca. 270.000 kroner, red.) om måneden? Det er 40.000. 40.000 dollars om måneden, siger Mike Tyson i podcasten ifølge The Mirror.

Den 53-årige eks-bokser har før udtalt i en anden podcast, at han elsker at ryge hash.

- Jeg kan lide, når jeg ryger. Du ved, hvad jeg mener. Uden hash kan jeg ikke lide, hvem jeg er somme tider. Det gør mig mere cool. Det får mig til at slappe af, udtalte Mike Tyson tidligere på året i en podcast af Joe Rogan.

Mike Tyson startede tilbage i 2016 sit eget firma ved navn ’Tyson Holistic Holdings’ og i dag ejer han en cannabis farm.

Med til historien hører det, at cannabis er lovligt i Californien, hvor den tidligere bokser har sin farm. Han lufter desuden tanken om at starte et feriested med marihuana som tema, fortæller han i podcasten.

