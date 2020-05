Rygterne svirrer: Foran chokerende comeback?

Mike Tyson er begyndt at træne målrettet mod et comeback i bokseringen - og han ser stadig uhyggelig ud

Mike Tyson kan være på vej til et yderst overraskende og storstilet comeback.

Sådan går rygterne i hvert fald i bokseverdenen, efter 'Iron Mike' lagde en blot seks sekunder lang video på Instagram og Twitter, hvor man ikke efterlades i tvivl om, hvorvidt 'The Baddest Man on the Planet' stadig kan gøre skade.

Mike Tyson har også selv hældt benzin på bålet i et interview med rapperen T.I live på Instagram, hvor muskelbundtet ikke lægger skjul på, at han gerne vil tilbage i ringen.

- Jeg har trænet hårdt den seneste uge. Det har været hårdt, og min krop er rigtig øm. Jeg tror, jeg kommer til at deltage i nogle træningsstævner og komme i form.

- Jeg vil gerne træne mig op til at være i stand til at gå tre-fire omgange i nogle stævner for velgørenhed, så jeg kan tjene nogle penge og måske hjælpe nogle hjemløse eller nogle stofpåvirkede sataner som mig selv, lyder det med vanligt sprogligt flair fra Mike Tyson ifølge flere internationale medier - deriblandt nzherald.co.nz.

Den nu 53-årige bokser har altid været en af sportens mest kontroversielle skikkelser. Hvem husker f.eks. ikke, da han bed et stykke af Evander Holyfields øre i 1997.

Mike Tyson har desuden beskrevet i sin selvbiografi, at han har været høj på narko ved flere af sine største kampe og bestået dopingprøver ved hjælp af en falsk penis med en anden persons urin...

Mike Tyson blev som 20-årig kåret som den yngste sværvægtsverdensmester i historien. Han nåede at bokse 58 professionelle kampe, hvoraf 50 blev vundet - 44 på KO.

Mike Tyson boksede sin sidste professionelle kamp i 2005, da han blev stoppet af Kevin McBride.

