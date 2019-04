Ryster på hovedet: - Ved ikke, hvad han skal i det bur

At Patrick Nielsen nu vælger at træde ind i MMA-buret for at møde Mark O. Madsen, vækker stor undren hos eksperter.

- Det drejer sig om penge. Det drejer sig ikke om andet, men jeg forstår, at der er regninger, der skal betales, siger formand i Dansk Professionelt Bokse-Forbund, Jesper. D Jensen, til Ekstra Bladet.

Den tidligere bokser forstår udmærket de økonomiske motiver for Patrick Nielsen, men han ryster på hovedet over det sportslige aspekt, da Nielsen aldrig har prøvet kræfter med MMA før.

Og så forstår han slet ikke den tidligere bryder Mark O. Madsens disposition.

- Jeg forstår ikke Mark O. Madsen. Han har alt at tabe. Han er på vej frem indenfor MMA og jagter en masse. Jeg forstår ikke, hvad man vil med kampen, siger han.

Den tidligere bokser Mads Larsen kan til dels godt forstå Mark O. Madsens valg.

- Jeg ryster på hovedet. Jeg ved ikke, om man skal grine eller græde. Men på en måde kan jeg godt forstå Mark O. Madsen.

- Det er svært at finde gode modstandere tidligt i MMA-karrieren, og han får en masse PR, men det er bare ikke en værdig modstander, han får, men han er på vej frem, så det kan sagtens give mening at få noget kamprutine, siger han til Ekstra Bladet.

Mads Larsen ville ikke selv have lyst til at prøve kræfter med Mark O. Madsen. Foto: Fotograf René Schütze

Ville ikke selv træde ind i buret

Mads Larsen ville selv helst ikke nyde godt af at stå over for Mark O. Madsen i MMA-buret.

- Jeg skulle i hvert fald ikke møde en som Mark O. Madsen. Han kommer til at krølle Patrick sammen med det samme. Han skal ikke bokse. Han skal have fat i benene, og får han Patrick derned, er det slut i min verden. Patrick er ikke kendt for at være hårdtslående, og jeg ved ikke, hvad han skal i det bur, siger Larsen.

Selvom Jesper D. Jensen ikke forstår, hvad Patrick Nielsen vil med opgøret rent sportsligt, tror han ikke, at bokseren vil blive udstillet.

- Rammer Patrick den rigtig, kan det måske blive interessant. Hvis man ikke kan blive bokser, kan man blive MMA’er for at sige det lidt firkantet. Det er sværere at bokse. Alle siger, at hvis Mark O. får fat i ham, så går det galt, og ja, han er jo bjørnestærk, siger han og fortsætter:

- Men jeg synes ikke, Patrick ødelægger sit navn med opgøret. Patricks image er desværre ikke bedste i forvejen. Jeg forstår bare ikke, hvorfor Mark O. Madsen stiller op, siger han.

Med opgøret mener Mads Larsen, at Patrick Nielsens dage som bokser kan være talte.



- Alt kan lade sig gøre, men det kan tyde på det, hvis det nogensinde har været en karriere. Jeg synes ikke, han har vist noget. Han vinder den sidste kamp, han tabte mod Arthur Abraham. Det er det mest positive, jeg kan sige om karrieren. Jeg kan ikke se andet end, at Mark O. Madsen vinder her.

Se også: Super-Brian dropper titel

Se også: MMA-braget: - Patrick tager en chance

Medie: McGregor efterforskes for sex-forbrydelse