Såret soldat overbeviste mesteren

Lørdag aften bokser ukrainske Oleksandr Usyk for anden gang i karrieren mod Anthony Joshua. Men boksebraget ville muligvis ikke have fundet sted, hvis ikke Usyk havde besøgt et hospital i hjemlandet

Lørdag aften bokser ukrainske Oleksandr Usyk mod britiske Anthony Joshua i kampen om adskillige sværvægtstitler.

På grund af krigen i Usyks hjemland var kampen i fare for at blive aflyst.

35-årige Usyk, der aldrig har tabt en boksekamp i sin professionelle karriere, rejste med det samme tilbage til Ukraine, da Rusland invaderede landet i slutningen af februar måned.

Oleksandr Usyk forsvarede sit land som soldat i starten af krigen. Her ses han til fredagens indvejning. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Bokseren meldte sig ved militæret og blev en del af Ukraines forsvar i krigen.

- Hver dag bad jeg: 'Gud, lad ikke nogen tage livet af mig. Lad ikke nogen skyde mig. Og tving mig ikke til at tage livet af et andet menneske', har Usyk blandt andet sagt til The Guardian om den forfærdelige tid, han tilbragte i krig.

En såret soldat

I sin tid i militæret besøgte Usyk en gruppe sårede soldater på et hospital i byen Lviv i det vestlige Ukraine.

- Da de så ham, begyndte de straks at klappe og heppe, fortæller Usyks træner, Egis Klimas.

- De sagde 'du behøver ikke at være her. Vi kæmper videre, men du skal tage tilbage'. Faktisk var det en såret soldat, der overbeviste Usyk om at forlade landet og bokse igen.

Planerne om boksekampen mod Joshua blev dermed genoptaget og arrangeret til denne lørdag aften.

Anthony Joshua (th) vejede hele 10 kg mere end Oleksandr Usyk (tv) ved fredagens indvejning. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Usyk vs. Joshua II

Det er ikke første gang, at de to stærke sværvægtsboksere skal møde hinanden i ringen.

I september sidste år boksede de i London i et brag af en kamp, som ukrainske Usyk vandt efter en enstemmig afgørelse fra dommerne.

Usyk overtog dermed Joshuas fire sværvægtstitler hos WBA, WBO, IBF og IBO.

Sådan så det ud i september sidste år, da Oleksandr Usyk kunne smykke sig med fire sværvægtstitler. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Nu skal de to kamphaner mødes igen og med tanken om en raserende krig i hjemlandet i baghovedet, kan man godt forvente en ildsprudende ukrainer, der kæmper om mere end bare at forsvare sine boksetitler.

Han kæmper også for sit land.

Boksebraget finder sted på det 60.000 sæders store King Abdullah Sports City-stadion i byen Jeddah i Saudi-Arabien.

Usyk vs. Joshua II forventes at starte omkring 23.30 dansk tid.

