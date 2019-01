Sandhedens time: Det er alt eller intet!

STRUER (Ekstra Bladet): EU fjervægts-titlen er på spil for Aarhus-bokseren Dennis Ceylan (19-2-2, 8 KO’s) i revanche-opgøret mod den spanske mester Jesus Sanchez (9-1, 2 KO’s).

Ceylan mødte den spanske bokser for første gang 10. marts sidste år i Struer, og her blev den 29-årige dansker knockoutet allerede i anden omgang - hvilket var andet nederlag i træk for den tidligere olympiske bokser efter et TKO-nederlag i tiende omgang til briten Josh Warrington i en IBF VM-eliminator-kamp.

Ceylan er derfor ikke overraskende hævngerrig og vil gøre alt for at få sin boksekarriere tilbage på sporet. Aarhus-bokserens træner, Frank Holm, har game-planen klar:

- Dennis skal vinde den kamp. Han er en meget bedre og mere begavet bokser, siger Frank Holm i en pressemeddelelse.

- Han skal bokse på afstand, bruge sit lange jab. Han skal holde fokus og ikke forivre sig, være tålmodig. Han skal lokke ham frem og få ham til at åbne sig og lave fejl. Det er det, vi har arbejdet med, siger han.

Den tidligere europamester tilkæmpede sig senest en vigtig pointsejr over Levani Tsiklauri 28. august, men det er revanchen mod Sanchez, der for alvor bliver sandhedens time:

- Hvordan ser du frem til revanche-kampen, efter du har set Jesus Sanchez i øjnene ved indvejningen?

- Det har ikke ændret noget ... Jeg hader ham ikke mere eller mindre, fordi jeg har set ham i øjnene. Jeg kender Sanchez, fra da jeg var på træningslejr i Spanien, og han er en flink fyr, så der er ikke noget ondt blod mellem os - ikke fra min side i hvert fald. Selvfølgelig så gælder det for mig om at lukke ham ned i morgen, (I dag, red.) han skal bare slås ud! Men som sagt har jeg ikke onde hensigter, udover jeg skal vinde over ham, siger Dennis Ceylan til Ekstra Bladet.

- Hvordan vurderer du dine chancer?

- Jeg taber ikke i morgen!

- Er det en alt-eller-intet-kamp? Hvor meget er på spil for dig?

- Det er vel der, vi er ved at være ... Det er jo alt-eller-intet. Nu har jeg tabt to kampe allerede. Jeg synes godt nok ikke, jeg skulle have tabt den sidste kamp, fordi den blev stoppet for hurtigt, men det må jeg bare bevise nu. Hvis jeg vinder over ham (Jesus Sanchez, red.) så føler jeg, den er blevet slettet fra min rekordliste.

- Mit mål er at møde Josh Warrington, som jeg tabte til i den VM-eliminatorkamp. Jeg har stadigvæk nogle mål om at få lov til at bokse på de største scener ...

- Vi, jeg og mit team, har gjort alt, vi kunne, for at være i bedst mulig form og bedst forberedt op til den her kamp. Uanset hvad der kommer til at ske i morgen - hvis jeg skulle være så uheldig, at jeg taber - så kan jeg ikke sige, at jeg skulle have trænet lidt mere ... Vi har gjort alt, hvad der står i vores magt for, at jeg er så velforberedt som overhovedet muligt.

- Har Sanchez nogle svagheder, du kan udnytte i ringen lørdag?

- Han er slet ikke lige så god til at bokse, som jeg er. Han har lidt power i næverne, men ikke noget, der er skræmmende. Sidste gang burde jeg ikke være blevet stoppet, men jeg kan ikke længere bruge det som undskyldning, jeg skulle bare have haft mine hænder oppe.

- Der er ikke noget ved ham, der skræmmer mig overhovedet.

- Hvad er din gameplan?

- Bare at holde ham på afstand og simpelthen bare lukke ham fuldstændig ned, og lige så snart han prøver på det mindste, så skal jeg bare fyre en masse slag afsted! Simpelthen få ham til at se så dårlig ud i ringen, som han jo er.

Nisse Sauerland er enig med sin danske fjervægts-bokser: Det er nu eller aldrig - alt eller intet:

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så er mit job som promotor det hårdeste og mest smertefulde job i verden - alle opfatter dig som en ond og grusom oligark, der siger ‘Alright, det er slut!’. Men hvis han (Dennis Ceylan, red.) taber i morgen, så bliver det en hård, hård kamp for at komme tilbage - nærmest umuligt!

- Han har været Europamester og var ved at blive virkelig populær i Danmark, og så endte han desværre med at dumme sig gevaldigt - som han selv også fortryder inderligt - og så tabte han hele to kampe i træk, så Dennis (Ceylan, red.) skal være hundrede procent fokuseret lørdag. Der er ikke råd til fejltagelser, siger Nisse Sauerland.

