Sarah forsvarede VM-bæltet: - Den vildeste følelse

- Jeg har været så nervøs, men er så glad og lykkelig over jeg forsvarede min titel, siger Sarah Mahfoud, der håber snart at komme i ringen igen

Sarah Mahfoud kan stadig kalde sig verdensmester.

Først gang hun satte sin titel på spil, blev det et succesrigt forsvar af IBF-titlen.

Men hold da op, hvor holdt det hårdt. Det blev en tæt og meget lige kamp, hvor Sarah Mahfoud måtte kæmpe og slide hårdt for sejren.

Sarah Mahfoud var glad og lykkelig for sejren. Fysisk var hun sin tyske modstander, Nina Meinke, underlegen. Foto: Lars Poulsen.

Det skete i Frederiksberg Hallerne, hvor hun pointbesejrede den tyske europamester Nina Meinke efter en jævnbyrdig og meget intens fight.

Det blev en smal sejr til Sarah Mahfoud. Alle tre dommere havde hende som vinder af kampen.

97-93 havde to af dommerne, mens den sidste havde 96-94 i Sarahs favør.

- Jeg er så glad og overvældet over det lykkes at forsvare min titel. Det er den vildeste følelse, jeg har lige nu. Men det er ingen hemmelighed, at jeg har været meget nervøs op til kampen, siger Sarah Mahfoud og uddyber:

Sarah Mahfoud blev båret i guldstol, da hun havde forsvaret sit IBF-bælte. Foto: Lars Poulsen.

- Det blev pisse hårdt. Hun var stærk og en svær nød at knække, siger hun og erkender, at det ikke kørte som smurt hele vejen.

- Det kunne ses, at jeg ikke har bokset i to år. Kroppen ville i flere omgange ikke det samme som mit hoved.

- Jeg startede godt, men hun kom godt ind i kampen. Jeg mener dog, jeg sluttede rigtig godt af. Som jeg boksede i 10. omgang, skulle jeg have bokset hele kampen, pointerer hun.

Den 32-årige danske verdensmester er således stadig IBF-verdensmester i fjervægt og kan nu se tilbage på en rekordliste med 11 sejre i lige som mange kampe som professionel.

Glæde og skuffelse. Det var en tæt kamp mellem Sarah Mahfoud og den tyske europamester Nina Meinke. Foto: Lars Poulsen.

Men hun var i lidt problemer undervejs. Specielt mellem 6.-8. omgang, hvor Nina Meinke var i offensiven, og Sarah Mahfoud måtte slide for at holde sig inde i kampen.

- Nu håber jeg ikke der går for længe, før jeg skal i ringen igen. Jeg kunne godt tænke mig at møde Amanda Serrano, der også har nogle bælter, siger Sarah Mahfoud, der ikke ved, hvem der skal arrangere hendes næste titelforsvar.

Mogens Palle har bebudet, at han stopper som promotor. Bettina Palle har endnu ikke sagt, hun er villig til at føre butikken videre.

Sarah Mahfoud har ikke været i ringen i mere end to år. Hun blev midlertidig IBF-mester 1. februar 2020, da hun besejrede Brenda Karen Carabajal og erobrede titlen.

Det var hårdt og opslidende for Sarah, der undervejs tabte flere omgange til Nina Meinke. Foto: Lars Poulsen.

Siden blev hun officielt tilkendt IBF-titlen, da Jennifer Han valgte at opgive sin titel.

Men på grund af corona-situationen har det været umuligt for hende at forsvare titlen de seneste år. Det var planlagt i november, men måtte aflyses på grund af coronasituaitonen.

De seneste to år har hun brugt på at færdiggøre sin uddannelse som sygeplejerske. Og det job fortsætter hun med, selv om hun forsvarede IBF-titlen.

Sarah Mahfoud forsvarede sin IBF-titel. Nu håber hun der venter en ny, stor udfordring. Foto: Lars Poulsen.

Nu skal hun blot finde ud af, hvordan hun skal kombinere træning og arbejde i fremtiden.

Mahfoud debuterede i 2017 og har vundet samtlige 11 kampe i sin professionelle karriere.