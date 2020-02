Sarah Mahfoud er ny verdensmester

Fra ekstase til skuffelse: Dansker slået i gulvet

Brutal start på VM-galla

Jublen ville ingen ende tage, da sejren forventeligt blev udnævnt af speakeren.

Den danske fjervægter Sarah Mahfoud kan nu krone sin ubesejrede professionelle karriere med et verdensmesterskab.

Den 30-årige udfordrer styrede showet i aftenens kamp om IBF-fjervægtsverdensmesterbæltet og vandt fortjent på point efter en intens fight.

Nu gjaldt det. Mogens Palles helt store titelkamp. Kulminationen på fem års arbejde, siden Danish Fight Night så dagens lys i 2015. En VM-kamp, ja, godt nok interim, men et stort titelbrag.

Under nationalmelodierne havde VM-titel udfordreren Sarah Mahfoud tid til at nidstirre med et intenst, målrettet blik den regerende interim IBF verdensmester i fjervægt, argentineren Brenda Karen Carabajal.

Uden at fortrække en mine, nærmest uden at blinke, havde den ubesejrede, 30-årige Mahfoud stående bumstille under det kæmpe dannebrogsflag fastlåst sit sigte på den 28-argentiner i det modsatte ringhjørne.

Nu eller aldrig

‘Det er sgu nu eller aldrig,’ kunne man sagtens forestille sig, at Mogens Palles store VM-håb sagde til sig selv i sekunderne inden gongongen lød.

Brenda Carabajal har nok en råstyrke og en power, der overmatcher Sarah Mahfouds, men det var danskerens vildskab, eksplosive stød og frembrusende kombinationer, der pressede den argentinske interim-mester rundt i ringen.

Hun er hurtigt, Sarah Mahfoud, især med de lige slag - først en skarp venstre, efterfulgt af højre, danskerens helt store force. Brenda Carabajal derimod satsede på sine sving.

Hele hallen, samtlige tilskuere, skreg på deres darling: Sarah! Sarah! Argentineren var presset, på udebane. Hun brokkede sig til kamplederen Søren Saumann, da hun mente, at hjemmebane favoritten stangede hende direkte i ansigtet.

Hænger selv plakater op: - Grænseoverskridende!

Sværger evig troskab

Sarah trak på skuldrene, og Søren Saumann var heller ikke enig.

Den danske dominans fortsatte, da Carabajal blev tvunget til at cirkle rundt med den danske fjervægter i midten som taktfast, hårdhændet dirigent.

Den regerende interim mester manglede lidt gnist, det latinamerikanske temperament blev brød i hvert fald ikke ligefrem ud i lys lue, selvom hun havde meget at indhente på dommerens scorecards.

Selv i sidste runde, hvor Carabajal vel nærmest kun kunne kaste sig hovedkulds mod et knockout-forsøg for at redde kampen, blev domineret af danskeren. Mahfoud svarede igen hver gang og viste argentineren ud i tovene, hvor en sammenfoldet Carabajal måtte tage i mod.

Jubel inden sidste runde

Der blev fortjent jublet af både Sarah og argentineren inden sidste omgang: En ganske solid fight præsterede de begge. Men Sarahs tekniske kunnen, de hurtige slag, det blev for stor en mundfuld for Brenda Carabajal, der ikke lod sig kue, men ikke kunne matche Mogens Palles nye interm IBF verdensmesters totale kontrol.

Den bahamanske træner Sherman Williams opildnede sin diva, som han har kaldt hende gentagne gange i optakten, til at tage en sejrsdans med overbevisende attitude rundt i ringen med armene hævede over hovedet - hun stod distancen og beviste sit værd.

Sarah gjorde det! Og kan være stolt. Sarah tog et dansetrin eller tog og klappede i takt med publikum, selv inden hun blev udråbt som kampens sejr-kvinde! For den var sikker: 98-92, 97-93 og 100-90.

Sarah Mahfoud er hermed den nye, danske IBF interim verdensmester i fjervægt! Med samtlige dommerstemmer! Og blev ganske fortjent hyldet af fans, der ikke lod sig holde tilbage.

'Vild med dans'-vinder afslører: Her er min kæreste

Fotos: Lars Poulsen

Se også: Mogens Palles mareridt: Har tabt millioner på kærligheden