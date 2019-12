Sarah Mahfoud i spektakulær opvarmning til VM-kamp

Russiske Elena Gradinar kommer til Danmark for at sparre med Sarah Mahfoud forud for danskerens VM-kamp 1. februar

Intet skal tilsyneladende overlades til tilfældighederne, når fjervægteren Sarah Mahfoud udfordrer IBF-verdensmesteren Brenda Carabajal i Frederiksberg Hallerne om halvanden måned.

Mahfouds promotor, Mogens Palle, har således sørget for, at der bliver fløjet kapabel sparring ind fra det russiske. Verdens nummer seks ifølge IBF's rangliste, Elena Gradinar, har takket ja til at sparre med Sarah Mahfoud.

- Elena Gradinar er en stærk og dygtig bokser, der vil kunne presse Sarah Mahfoud til det yderste og på en sådan måde, at jeg er overbevist om, at vi får en meget stærk og velforberedt Sarah Mahfoud at se i ringen 1. februar.

- Det kan forhåbentligt være det, der gør en forskel og vipper opgøret over til dansk fordel i dette meget spændende VM-brag, siger Mogens Palle.

Elena Gradinar kommer til Danmark for at sparre med Sarah Mahfoud. Foto: Danish Fight Night

Elena Gradinar er rent faktisk den seneste bokser, der har forsøgt at få fingre i det bælte, som Sarah Mahfoud kæmper om. Det skete, da hun boksede mod den regerende IBF-verdensmester Brenda Carabajal i april i år.

Ved den lejlighed blev russeren dog tildelt sit første professionelle nederlag nogensinde. Efter ni sejre på stribe. Hun gik alle ti omgange og tabte på point til argentineren, hvorfor man må formode, at hun har et tip eller to, hun kan fodre den danske bokser med.

Russeren kommer dog ikke kun for at gøre Sarah Mahfoud klar til VM-kampen. Hun har også selv forhandlet sig til en plads på programmet til Danish Fight Night 1. februar.

Også Oliver Meng og Jeppe Morell er blandt de danske boksere, der skal i aktion i Frederiksberg Hallerne, mens det endnu er uvist, om Ditlev Rossing til den tid er kommet sig tilstrækkeligt over en håndskade.

