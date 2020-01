Sarahs iskolde VM-forberedelse

Se Danish Fight Night 1. februar med Sarah Mahfouds VM-brag og syv andre profkampe. Køb adgang lige her

- Hvor er det sindssygt, det her, lyder det fra Sarah Mahfoud, da hun går hen mod trappen ned i det januarkolde havvand.

Og hun har fuldstændigt ret. Selvom hun er den af os, der har mest erfaring med disciplinen vinterbadning, så virker det som et skørt koncept frivilligt at gå i vand med en temperatur på fem grader.

Men når Mahfoud har sat sig noget for, så går hun hele vejen. Uanset om det drejer sig om en iskold badetur eller om om den årelange drøm om at bokse om et VM-bælte.

Derfor går der ikke mange sekunder, før vi med en stikkende fornemmelse i hele kroppen svømmer rundt i vandet ud for Nordhavn.

- Det var faktisk ikke så slemt, når man først kommer op igen, konstaterer Mahfoud på vej ind i omklædningsrummet.

- Skal vi tage en tur til? Ja, kom Maya, vi tager en tur til.

Selvom man på Sarahs atletiske og stærke krop ikke er i tvivl om, at hun er en sportskvinde, så når jeg på vej ud mod anden tur i havet alligevel at tænke tanken, at hun besidder et konkurrencegen, jeg ikker er sikker på, jeg har.

- Jeg skal lige svømme ud, jeg kom slet ikke ud, tilføjer hun, inden vi - med Sarah i front, naturligvis - tager endnu et dyp i det frysende kolde vand.

Jublen på vej op fra anden tur i havet er ikke til at tage fejl af. Foto: Stine Tidsvilde

Sarah Mahfoud fortæller under den varme bruser, hvordan hun på det seneste har gjort det til en vane at hoppe i havet efter de løbeture, der er en del af hendes forberedelse til lørdagens VM-brag mod argentinske Brenda Carabajal.

Et stort pres på skuldrene

Det er uden tvivl den 30-årige fjervægtsboksers største kamp i karrieren og presset omkring kampen mærker hun både fra omgivelserne og fra sig selv.

- Der ligger et pres på ens skuldre. Man vil jo gerne præstere rigtig, rigtig godt, fortæller Sarah Mahfoud.

- Man vil gerne have, at alle dem, der bakker op og kommer ind og ser det, tror på en, så man kan levere det alleraller bedste og tage den her titel for ej, hvor ville det bare være nederen, hvis ikke. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig det.

- Men også mine egne forvetninger til mig selv. At jeg tror på det.

- Det her VM-bælte ville jo gøre en sindssyg stor forskel for din karriere. Hvordan håndterer man, at der ligger så stort et pres?

- Jeg prøver faktisk ikke at tænke så meget på det. Det er ligesom alt eller intet. Går det galt, hvad så? Så ville jeg slet ikke vide, hvad der skulle ske.

- Så der er kun én vej, det er at tage titlen og vinde den her kamp, og jeg synes virkelig, at jeg føler mig mere klar end nogensinde.

- Jeg er i bedre form og bokseteknisk bedre, end jeg har været før, så det skal sgu bare gå, lyder det bestemt fra Mahfoud.

- Genovervejer du karrieren, hvis du ikke vinder den her titel?

- Nah, det ved jeg sgu ikke. Den kan vi tage bagefter, griner Sarah Mahfoud.

Hvordan holder man hovedet koldt op til karrierens vigtigste kamp? Video: Tariq Mikkel Khan

Ny træner og en fuldtidsprofessionel hverdag

Med blot seks uger til braget mod Carabajal takkede Sarah Mahfoud ja til at skifte sit sædvanlige trænerteam ud med den bahamanske sværvægter Sherman Williams.

Hvad gør han for at holde dig i det rette mindset?

- Han kommer med en masse gode råd hele tiden. Han er super cool. Han fortæller gode historier, imens man går og skyggebokser. Han går ind og arbejder med nogle ting, det her, det går rigtig godt og det her, det skal du fokusere på.

- Og selvom jeg står helt nede i den anden ende af træningslokalet, så kan jeg stadig høre, at han holder øje: ‘Sarah, kom nu i gang’, når jeg lige troede, at jeg kunne gemme mig lidt dernede, lyder det smilende fra Mahfoud.

For den udenforstående kan det måske synes risikabelt at sætte sin lid til en ny træner så kort tid før en så vigtig kamp, men det brugte Mahfoud ikke meget energi på at tænke over.

- Han er en superfed person og vi klikker meget godt, så det føles som om, at jeg har kendt ham i længere tid. Og så har jeg bare en sindssyg stor respekt for ham, fordi han selv har bokset i så mange år. Han ved af erfaring, hvad han taler om, så han kan sætte sig i ens sted og det betyder også enormt meget.

- Jeg håber da, at det her det kun er starten, og at det bliver til mange flere kampe, lyder det fra Sarah Mahfoud.

Palle tager ingen chancer: - Har investeret en helvedes masse penge

Trænerskiftet er dog ikke den eneste forandring, der har præget forberedelserne til lørdagens VM-kamp.

Sidste sommer droppede Sarah Mahfoud nemlig sit faste arbejde som social- og sundhedsassistent, og hvor hun med sit gamle trænerteam kun kunne træne om eftermiddagen, træner hun med Williams midt på dagen.

- Jeg føler mig lidt mere professionel nu, fordi det ligesom er på mine egne præmisser med træningen og det fylder så meget i min hverdag, forklarer Mahfoud, der dog i januar også kunne sætte flueben ved endnu et semester på sygeplejerskestudiet.

- Jeg tror aldrig, at børn kommer belejligt, men det kommer, når det kommer, det er ikke noget, der stresser mig, lyder det fra den 30-årige bokser om familiedrømmene i fremtiden. Video: Tariq Mikkel Khan



