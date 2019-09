Sarahs nye tilværelse: God beslutning

Topbokseren Sarah Mahfoud har givet sig selv endnu bedre betingelser for at præstere i ringen

Ringen fri!

Sarah Mahfoud har ikke været i kamp siden januar, for hendes VM-test i juni blev forpurret, da først den ene og så den anden modstander blev forhindret.

Farcen til trods stiller den 29-årige boksedarling op mod Enerolisa De Leon fra Den Dominikanske Republik, som var den anden bokser, der måtte melde afbud til stævnet i juni.

Kampen er særdeles vigtig, fordi hun har en endnu større kamp i sigte i slutningen af året, nemlig mod den argentinske verdensmester Brenda Karen Carabajal.

Første skridt på vejen er dog at slå til ved Danish Fight Night-stævnet 12. oktober, for ellers er VM-kampen ude af syne.

- Der er ikke plads til, at jeg skal være rusten. Det må man ikke være inden en VM-kamp. Jeg regner ikke med, at det bliver dårlig kamp, for jeg skal jo vinde. Det mentale pres er lige stort hver gang, siger hun og beskriver modstanderen som eksplosiv og i stand til at slå en god højre.

Lige nu bliver der arbejdet hårdt i træningslokalet, og Mahfoud er godt klar over, hvor hun skal forbedre sig. Hun skal finde den rette distance og nogle gange turde at blive på usikker afstand lidt længere tid end førhen.

- Det handler tit om tredje og fjerde slag. Jeg skal bevæge mig og komme godt ud på siderne.

Mahfoud er klar til kamp. PR-foto

Mere fokus

Op til VM-test og formentlig VM-kamp har den stærke bokser givet sig selv endnu bedre muligheder for at koncentrere sig om sporten.

Jobbet på akut kirurgisk afdeling er droppet, og nu er det kun hendes studie som sygeplejerske, der kan 'distrahere' hende fra at give den gas i ringen. Den nye tilværelse er et godt sats, mener hun.

- Skolen fylder rigtig meget. Men for at kunne koncentrere mig mest muligt har jeg taget beslutningen. Så må vi se, men jeg kan godt klare mig. Forhåbentlig giver det noget mere, når vi pludselig taler VM. Så jeg synes, det er en god beslutning.

Stævnet står i Hillerød, hvor Sarah Mahfoud er vokset op. Hun håber derfor på fuld drøn på hjemmebanefordelen.

- Det er jo lidt sjovt, for det er der, jeg startede som 14-årig. Det bliver superfedt, og jeg håber da, at alle, jeg kender, dukker op.

Udover Mahfoud skal Ditlev Rossing og IBF junior verdensmester Oliver Meng også i ringen. Sidstnævnte skal op mod en ubesejret franskmand og er også udset til at få en stor rolle i VM-stævnet med Mahfoud senere på året.

