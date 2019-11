Se billederne: Ud af det blå slår han årets knockout!

Det var ikke nogen letvægts-kombination, mexicanske Canelo Alvarez tildelte sin modstander, Sergey Kovalev.

Selvom de to sloges om VM-titlen i letsværvægtsklassen natten til søndag i MGM Grand i Las Vegas, var det en særdeles tung venstre-højre, Alvarez slog russeren ud med. Det kan blandt andre BBC berette.

Knockouten skulle dog først komme i 11. runde efter en lang kamp, der ellers så ud til at ende ud til Kovalevs fordel. Den 36-årige russer startede nemlig bedst ud og førte på point.

Modstanderen i det andet ringhjørne landede også nogle slag, men fik aldrig for alvor sat sig på kampen og lignede en taber.

Men så kom der en kombination så stærk som mexicansk chili con carne.

Truede med drab: Knockout i titelkamp

Dette slag blev nådestødet for Sergey Kovalev, der ellers lod til at have styr på Canelo Alvarez i ringen. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Før den afgørende højre fik Alvarez sendt en præcis venstre hook, der blottede Kovalev fuldstændigt. Foto: Ethan Miller/Ritzau Scanpix

Alvarez' højre sendte Kovalev helt ud i tovene og vandt kampen på knockout. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Kovalev sendte et jab med sin venstre, hvilket blev besvaret med torden og lynild fra den mexicanske modstander.

Et tordenskrald af et venstre hook sendte russeren i ubalance, og den efterfølgende højre fra Alvarez gjorde arbejdet færdigt.

Kovalev var havnet helt uden for ringen, hvis det ikke havde været for tovene, der gyngede og sejlede, da russeren landede i dem.

Knockouten resulterede naturligvis i en mexicansk triumf, og det skulle der også til, for den 29-årige mexicaner var bagud, viste dommernes pointtavler efterfølgende.

Med sejren kan Alvarez for fjerde gang kalde sig verdensmester og modtage sit fjerde bælte. Foto: Joe Camporeale/Ritzau Scanpix

For fjerde gang kunne Canelo Alvarez således kalde sig verdensmester.

- Dette er blot endnu et skridt videre i min karriere, sagde mexicaneren efter kampen.

- Jeg beder jer være tålmodige, for Canelo vil skrive historie, sagde Canelo Alvarez også om sig selv.

Han havde også ord til overs for sin modstander Kovalev.

- Han er en god bokser, så han skal have den anerkendelse. Men vi holdt os til planen og selvom det holdt hårdt, så endte det hele efter planen, sagde den mexicanske bokser.

De andre titler er kommet i letsværvægts- og super-mellemvægts-klasserne, som er blandt de tungere vægtklasser.

Mexicaneren er rangeret som den bedste mellemvægts-bokser og har da også en solid statistik bag sig.

I 56 kampe er det blevet til blot et enkelt nederlag, mens 36 af de 53 sejre er kommet på knockout.

Alvarez er da også kendt som en mester i kontraslag, som han tit har vekslet til knockouts.

Nederlaget kom i 2013 til Floyd Mayweather.

