Se den brutale knockout her

Tyson Fury forsvarede sit VM-bælte efter at have slået Dillian Whyte i gulvet. Se den onde uppercut her

Han kom, han så, han knockoutede ...

Tyson Fury forsvarede lørdag nat sin WBC-titel på et stopfyldt Wembley, da han i 6. omgangs døende sekunder sendte Dillian Whyte så eftertrykkeligt i gulvet, at kampleder Mark Lyson ikke havde andre valg end at stoppe kampen.

Ud af ingenting trak Fury en ond uppercut, der sad lige på kæben af Whyte, der formentlig nåede at se både måner og stjerner, inden han tungt ramte kanvassen.

Du kan se klippet over artiklen

- For en professionel bokser var det en god uppercut. Jeg tror, at selv Lennox Lewis ville have været stolt af den uppercut, sagde Tyson Fury efter kampen med reference til en anden britisk verdensmester.

Sejren er Furys nummer 32 som professionel - han har også bokset en uafgjort, men aldrig tabt - men det er fortsat uvist, om det også bliver hans sidste.

Efter kampen lovede han nemlig at holde et løfte til sin hustru og stoppe sin karriere - men han har før sag et og gjort noget helt andet.