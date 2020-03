Seks smittet under stævne: De var ligeglade med os

Præsidenten for den tyrkiske bokseforbund retter en sønderlemmende kritik af et OL-kvalifikationsstævne, der blev afholdt i London, hvor flere blev smittet

- Jeg vil bare gerne have svar på, når hele verden var i højeste beredskab, hvorfor stævnet overhovedet blev afholdt?

Sådan lyder spørgsmålet fra præsidenten for det tyrkiske bokseforbund, Eyup Gozgec, efter to af hans boksere og en træner er blevet smittet med corona i forbindelse med et OL-kvalifikationsstævne.

Det skriver BBC Sport.

Stævnet blev afholdt i weekenden 13-15. marts i London, hvorefter det blev annulleret parallelt med, at flere europæiske lande var i færd med at lukke ned på grund af smittefaren fra coronavirussen.

Men i Storbritannien - foranlediget af premierminister Boris Johnson - var myndighederne mere nølende med at reagere, og det har angiveligt haft en konsekvens.

Seks mennesker deriblandt atleter og trænere er blevet smittet med den frygtindgydende virus. En dansk delegation var også repræsenteret, men ingen er meldt inficeret, lyder det fra Lars Brovil, formand for Dansk Bokseunion (DaBu).

Det er ikke til at vide, om det tyrkiske team blev smittet under stævnet eller i lufthavnen på vej hjem.

Uansvarligt

Alligevel peger præsidenten for det tyrkiske bokseforbund på, at IOC og deres internationale boksekomité (BTF) bærer størstedelen af skylden.

Han mener blandt andet, at hygiejnen ikke blev prioriteret under stævnet, og at BTF var ligeglade med atleternes sundhed, da der var tilskuere tilstede under kampene.

- De tog bare ikke udbruddet af virussen alvorlig nok, og de var ligeglade med smittefaren. De testede os ikke engang. De sagde bare, at nu blev stævnet annulleret, og så satte de os af i lufthavnen, og det var ligesom det, siger Eyup Gozgec.

Han får opbakning fra det kroatiske team, der også melder om en bokser og to trænere, som er blevet smittet.

I en officiel erklæring skriver IOC, 'at BTF ønsker at udtrykke sin sympati med de berørte atleter og trænere og ønsker dem god bedring'.

De skriver endvidere, at mange af deltagerne ved stævnet var i træningslejre, hvor atleterne blev tilset af læger, inden konkurrencen begyndte. Derfor er det svært at opspore den egentlige grund til smitten, påpeger komitéen.

BTF forsvarer også afholdelsen af stævnet med, at der på daværende tidspunkt i London var mange andre sportsbegivenheder, der foregik i Storbritannien, da regeringen ikke havde udsendt restriktioner.

Men den undskyldning har den tyrkiske præsident for bokseforbundet ikke andet end hovedrysten tilovers for.

Han har netop anmodet om, at få de økonomiske udgifter i forbindelse med deltagelsen af stævnet refunderet.

