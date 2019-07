Sendt i koma i ringen - imens tømte de hendes bankkonto

Frida Wallberg var tæt på at miste livet i bokseringen, og mens hun lå i koma, blev hende bankkonto tømt. Den svenske og nu meget forhenværende prof-bokser kæmpede i lang tid for at komme til at gå, spise og tale igen, og samtidig havde hun ikke en rød reje. Samtlige indtægter fra boksningen var pist væk.

I dag – seks år efter en lammende australsk venstrehånd direkte i ansigtet – har hun stadig store problemer, fortæller hun i et tv-interview med Aftonbladet.

- Lige præcis i dag har jeg det jättebra, men jeg ved aldrig, hvordan det går i morgen. Jeg må hele tiden passe på mig selv og sørge for, jeg får hvilet, siger den nu 36-årige svensker, der har hovedpine som fast følgesvend gennem livet.

Slaget i ringen dengang i Stockholm resulterede i en ondartet hjerneblødning, og genoptræningen har været lang og sej – og er uden ende, fortæller hun til Aftonbladet.

Diana Prazak jubler i baggrunden efter at have nappet titlen i Stockholm. Frida Wallberg bliver ført væk, men hun besvimer kort efter - ramt af en hjerneblødning skulle det vise sig. Foto: Maja Suslin/Ritzau Scanpix

Hun kæmpede 14. juni 2013 om WBC-titlen i superfjervægt mod australieren Diana Prazak og førte klart efter de første tre runder. Men hun mistede momentum og modtog i ottende omgang en lammende træffer, der sendte hende hårdt i kanvassen. Hun var først groggy og besvimede siden. Hun blev straks trakteret med ilt og kørt på sygehuset – helt væk.

Vejen tilbage til et normalt liv har været streng, og hun er langt fra i mål. Så sent som i januar kollapsede hun og måtte hastes på sygehuset, og hun ved aldrig, hvornår det næste slag kommer.

- Men jeg tænker ikke over det. Det kan også ske for jer, siger Frida Wallberg, der trods sin omfattende og livslange skade nægter, at hun fortryder boksningen.

- Boksning var jo mit liv, forklarer hun stille.

Frida Wallberg debuterede som prof ved et Mogens Palle-stævne i København og vandt sin første kamp over Maribel Santana. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Hun var på vej mod toppen af sin karriere og dermed også større summer. Men slaget i ottende omgang efterlod hende handicappet og fuldstændig blanket af, og heller ikke i Sverige bliver man velhavende af at gå lang tid på sygedagpenge.

- Da jeg vågnede op, var min konto lænset, fortæller bokseren. Trænere, agenter og promotorer havde sikret sig det, de mente var deres del af kagen.

En ukendt velgører donerede en sum penge, der gjorde hende gældfri, og siden har hun været i stand til at klare sit liv sammen med datteren Nellie, der var seks år dengang, og sønnen Milton, der er kommet til siden.

- Men jeg har ikke en øre tilbage fra boksning, har hun tidligere berettet for Expressen.

- Jeg er langtidssygemeldt, og som jeg har det nu, duer det ikke at tage et job. Det kan jeg ikke. Det er svært at forklare folk, for jeg ser jo ikke syg ud, og jeg ville selv tænke, som de gør. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver helt frisk, men jeg kæmper videre. Og smerten kender jeg jo fra bokseringen.

