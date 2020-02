Sendt ned af ondt hug

Smæk for skillingen: Amatørerne varmede godt op under tilskuerne i Ringkøbing, inden de professionelle bragede sammen

Den helt store publikumsdarling var den 18-årige debutant Payman Akbari fra Ringkøbing. Et stort entourage fulgte Akbari op i ringhjørnet til hans første kamp uden undertrøje og hjelm.

Hjemmebanefavoritten skuffede bestemt ikke de cirka 800 fremmødte tilskuere: Det blev til en dansk knockoutsejr efter bare to minutter og fire sekunder. Et hårdt, dybt stød med højrehandsken kom Sergej Vib sig aldrig over. Tyskeren krøllede sammen og sank i knæ - det gedigen mavepuster. Dertil blev det en benhård, men umådelig kort dag på kontoret, må man sige.

Split decision i herrefight

Mikkel Nielsen (8-2-0) skulle forsøge at revanchere sine seneste to nederlag med en sejr over den 35-årige Bernard Follea i en kamp over 6. omgange. Trods de to pletter på rekordlisten havde Nielsen med kaldenavnet Pjatrøven stadig bevaret det vanlige muntre humør.

Lige med Follea (7-9-2) kan den negative rekordliste mislede; det blev nemlig en meget lige herrefight mellem de to weltervægtere. Der blev uddelt de sædvanlige øretæver; der blev givet og taget, mens de to duellanter adskillige gange endte i clinch.

Mikkel Nielsen vandt på point. Foto: Claus Bonnerup

Nielsen ledte efter den rigtige afstand: Men var de korte sving med især højre-, men også venstrepoten nok til at presse Follea? Franskmandens jab virkede ikke skræmmende … Nielsen søgte ind på kroppen af Follea og satsede på de korte hooks: Nielsen tog dermed selv imod en træffer eller to til kæben.

En tæt, tæt kamp, hvor slaget mest stod på i infight. Begge boksere løftede deres arme, da gongongen ringede en sidste gang: 58-56 til det røde hjørne, 60-54 til det røde hjørne.

Split decision med Mikkel Nielsen som sejrherre med 58-56.

Kneben dansk sejr trods hånlig græsk arrogance

Han så godt nok temmelig upåvirket ud - nærmest helt ligeglad - da både promotor Kasper Holgersen og formand Jepser D. Jensen fra Dansk Professionelt Bokseforbund talte med store bogstaver til indvejningen: Paris, du vejer sgu da 3,5 kilo for meget!?

Efter sigende gjorde en længere tur i saunaen miraklet, og Paris Stavropoulos (nu 2-1) ramte vist nok 58 kg - det tvivlede aftenens modstander dog gevaldigt på.

Michael Nielsen (røde bukser) mod Paris Stavropoulos. Foto: Claus Bonnerup)

Under alle omstændigheder var der i lørdagens første kamp langt mere saft og kraft i den 23-årige grækers optræden. Horsens-bokseren Michael Nielsen (nu 3-0) tog i hvert fald imod et par tunge slag til kroppen og et par enkelte lige i smasken i 1. omgang.

Græsk arrogance

To ubesejrede boksere; mens Nielsen nok var mere uvant i 58 kg-klassen; men han gav sgu ikke op uden en brav kamp, selvom der nok var en smule mere punch i grækerens handsker - så det ud til. Den 28-årige dansker kæmpede sig mere tilbage i opgøret mellem tovene i 2. og 3. omgang; strategien blev lagt om, da det stod klart at grækeren slog hårdere end som så.

Stavropoulos blev trukket i løn på grund af sit udspekulerede stunt til indvejningen: Derfor kæmpede han måske også i starten med næb og klør for netop bare at få den resterende sjat stakater med hjem; og selvfølgelig også en uspoleret rekordliste.

Men det skete dog ikke. Til gengæld blev det til græsk arrogance - ret uskønt - fra Stavropoulos, der havde luret, at Nielsens slag nok ikke gjorde alvorlig skade. Publikum buhede. Grækeren sænkede nemlig hånligt paraderne konsekvent og svingede drillende med sit hoved fra side til side, mens Nielsen et par gange ramte plet - uden at gøre den helt store damage.

Men danskeren ihærdige og energiske boksning blev afgørende på dommernes scorecards: Han lod sig ikke slå ud af den græske showboating og kæmpede videre til det sidste. Selvom det ærligt talt så ud til, at Stavropoulos havde overtaget, så blev de sidste par omganges inaktivitet og klovnerier skæbnesvangert: For dommerne scorede kampen 58-56, 58-56, 58-56. Michael Nielsen vandt dermed knebent sin tredje kamp.

Gjorde comeback efter seks år: Lokal favorit fik tæsk

Det var et par miniputter der åbnede ballet her i Ringkøbing til TK Promotions debutstævne; et såkaldt am-pro stævne. Det lader dæleme også til at være nøglen til et underholdende stævne hvor stemningen med garanti er i top.

De lokale helte fik i hvert fald allerede et par hundrede tilskuere op af stolene efter knap en times boksning; amatørbokserne havde opbakningen i orden. Knap 800 mennesker havde fundet vej til Ringkøbing lørdag - og med middagsarrangement og fri bar i et par timer var der sikret højt humør allerede fra start.

Steen Møller Christensen fra Ringkøbing BK var lokalhelt for en enkelt dag, da han gjorde comeback som amatørbokser efter mere end seks år uden for ringen. En sand publikumsfavorit, der dog til stor ærgrelse blandt tilskuerne tabte 0-3 til Michael Ejlertsen fra Herlev Boxing. Men en vaskeægte herrefight - det var det!

• Mobashier Eshan fra Ringkøbing BK tabte 1-2 til Loke Jonuscheit fra Varde AK.

• Et lovende talent fra Struer AB Nadja Munkholm vandt sikkert med 3-0 over Julie Enge fra Norge.

• Jeppe Møller Christensen fra Ringkøbing BK vandt 3-0 over Michael Steffensen fra Århus AK.

• Elias Idrissi fra Herlev Boxing vandt 3-0 over Alan Zangana fra Hammerby IF.

• Uhrfan Eshan (storebror til debutanten Payman Akbari) fra Ringkøbing BK vandt 3-0 over Johny Giragosian fra Århus Ak.

