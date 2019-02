Serbisk bankekød - Stensikker sejr til 18-årigt talent

RINGKØBING (Ekstra Bladet): Nørrebro-bokseren Mahdi Jallaw (0-1) var den første professionelle kriger i ringen lørdag i Ringkøbing.

Det 18-årige talent skulle til boksepromotor Peder Forsmans debut-stævne op i mod serbiske Nemanja Jasenovski (0-2). En bokser, der for bare seks uger siden fik røven på komedie i Gilleleje Hallen mod en debuterende Oliver Møllenberg.

En overkommelig opgave for Mahdi Jallaw, der død og pine skulle revanchere et overraskende og bittert nederlag i sin debut i sommer til en rutineret og stærk ukrainer.

Mahdi Jallaw var i fuld kontrol i 1. omgang.

Den tidligere ungdoms-europamester holdt sig dog til en start på behørig afstand af sin serbiske modstander - lige for at se ham grundigt an.

Men Jallaw arbejdede klogt med sit venstre-jab og gik på velvalgte tidspunkter i offensiven med farlige slag-kombinationer, når Jasenovski åbnede sig og viste svaghedstegn.

Serberen blev flere gange presset ud i tovene og virkede ikke særligt modstandsdygtig.

I 2. omgang blev Jasenovski ikke overraskende sendt til tælling for første gang, efter et stenhårdt venstre-hook fra Mahdi Jallaw, der for alvor havde tændt op for blusset og aggressiviteten især.

Omvendt havde Jasenovski svært ved for alvor at true sin danske modstander, og i 3. omgang måtte den sagesløse serber atter en tur i kanvassen. Mahdi Jallaw gik i total-offensiv og sendte en serie af dødbringende slag i smasken på sin modstander.

Især et par hårde uppercuts gik rent ind! Og gong-gongen nåede da heller ikke at ringe ud til 4. omgang, inden Nemanja Jasenovski havde opgivet jagten på det umulige - nemlig en sejr.

Til stor jubel fra Nørrebro-knægtens medrejsende tilhængere og Vesterhavshallens tilskuere kunne han stolt triumfere som sejrherre i Ringkøbing Fight Night-stævnets første kamp.

En stensikker sejr på TKO til talentet Mahdi Jallaw - første prof-sejr i hus!

Hollandsk bombardement

I Fight Night-stævnets andet opgør skulle hollandske Alicia Holzken (2-0) sætte ukrainske Oksana Romanova (9-24-1) på plads.

En intens kamp, der gik alle 6. omgange. Med samtlige dommerstemmer (60-53, 60-53 og 60-53) var vinderen Alicia Holzken.

Den hollandske fluevægter er et virkelig et interessant navn i kvinde-boksning. Og hun bliver spændende at følge!

Sikker pointsejr til Gilleleje-bokser

Sidste års danske mester, sjællandsmester og nordiske mester i amatør-regi, Oliver Møllenberg (1-0), skulle i ringen til sin blot anden kamp som professionel.

Debuten for knap seks uger siden i Gilleleje blev eksekveret med stor overbevisning: Et stenhårdt leverstød i 1. omgang sænkede nemlig den serbiske duellant.

Lørdag drejede det sig om endnu en serber: Denne gang Mirko Jovic (2-8). Bestemt ikke et skræmmende CV, men nok til at den talentfulde Oliver Møllenberg tog opgaven meget seriøst.

1. omgang var veludført: Oliver Møllenberg dansede rundt om Mirko Jovic og gav skole-eksempler på hurtige undvigelser. Serberen slog huller i luften, mens den 18-årige dansker udnyttede sin lange rækkevidde og arbejdede klogt med sit jab.

Et tørt og hårdt leverstød fra Olivers venstre-pote sendte Mirko Jovic til tælling i slutnigen af 1. omgang.

Og ellers dominerede den unge dansker omgangen med sine slagkraftige serier, mens Jovic var henvist til sporadiske kontrastød.

I 2. omgang skreg Olivers ringhjørne på uppercuts! Og helst fuldt op af Gilleleje-knægtens dødbringende dybe slag i sækken på Mirko Jovic. Serberen måtte gemme sig væk i paraderne, mens Gilleleje-bokseren forsøgte at banke ham mør.

3. omgang var en mere lige forestilling. Oliver bliver sendt et par ture i tovene, mens en overivrig Jovic forsøgte at tæske sig bare en smule tilbage i opgøret. Thomas Møllenberg skreg da også: ‘Kom nu væk derfra!’ Og Oliver red stormen af.

Sidste omgang var klart på danskerens præmisser. Og Mirko Jovic måtte klamre sig til sine parader, mens Oliver satte tempo på sine kombinationer.

Det blev til en samlet pointsejr (med dommerstemmerne 40-35, 40-35 og 40-35) til Oliver Møllenberg. Det 18-årige talents anden prof-sejr.

