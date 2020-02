Side 9-finalist: - Mænd vil jo bare gerne se babser

På Instagram beskriver hun sig selv som både model eventpige og nudemodel; men i Ekstra Bladets spalter er den smukke Anne Fredsted fra Måløv i Nordsjælland såmænd mest af alt kendt som en særdeles rutineret Side 9-pige.

Så sent som i januar, da årets Side 9-pige skulle kåres, løb 40-årige Fredsted endda med en imponerende tredjeplads.

Men her til aften er det i altså Ringkøbing, at Fredsted slår sine folder som en tiljublet og øjensynligt populær nummerpige ved TK Promotions debutstævne, hvor cirka 800 ellevilde tilskuere lige nu har taget plads.

Fast inventar

Anne Fredsted er nemlig også velbevandret på den blå kanvas. Hun har nemlig været nummerpige i tre-fire år nu - blandt andet til Danish Fight Night og i Gilleleje en enkelt gang, vist nok, inden den tidligere promotor Svend Rasmussen drejede nøglen om.

Det var Bettina Palle, promotor Mogens Palles datter, der en dag spurgte Fredsted, om hun ikke kunne tænke sig et par omgange i ringen som nummerpige.

Mathilde Thøgersen og Anne Fredsted var i aktion som nummerpiger. Foto: Claus Bonnerup.

- Tja, why not? tænkte jeg. Så nu er jeg næsten fast inventar, grinte Anne Fredsted et par minutter inden, hun for første gang lørdag aften skulle letpåklædt op i ringen til stor begejstring for publikum - mest dem ringside, der i et par timer havde haft fri bar.

Men hvorfor lige nummerpige? Boksning er jo en brutal sport. Ikke for de sarte sjæle … Men både sporten og miljøet tiltrækker i den grad en Side 9-pige som Fredsted.

- Det er fedt at se mænd slå til søren! Det er sgu mandigt - og der er jo også altid flotte fyre på tilskuerrækkerne. Jeg er jo selv bare mega bramfri og crazy! Så det passer vist meget godt, smilte Fredsted.

Lidt babser til alle

Men hvordan er det så at skulle vise sig frem næsten uden en trevl på kroppen foran … Blandt cirka 800 feststemte ringkøbingensere? Dertil har Fredsted såmænd et hudløst ærligt svar parat til alle de krænkelsesparate.

Mathilde Thøgersen og Anne Fredsted lyste op til Fight Night i Ringkøbing. Foto: Claus Bonnerup

- Prøv at hør: Nummerpiger til boksestævner skal sgu være letpåklædte! Ligesom racerbiler skal være toptunede til et racerløb. Der skal sgu både være lidt babser og røv til alle. Mænd vil gerne se patter, og kvinder vil jo gerne vise sig lidt frem. Det er altid godt med former slog Fredsted fast, inden hun smuttede op i ringen.

- Til et boksestævne skal man sgu ikke være så sart - og det er folk heldigvis heller ikke. Nummerpiger skal forblive letpåklædte, sådan er det bare, sluttede Side 9-pigen.

TK Promotion Der var gang i publikum fra start, da TK Promotion bød indenfor til deres debutstævne med blandt andre Oliver Møllenberg, Mikkel Nielsen og Landry Kore. Det eneste, der dog var lidt malplaceret, var, at nummerpigerne også valsede rundt i ringen, mens et par miniputter trak luft ind mellem omgangene i ringen ... Måske man skulle have ventet et par kampe.

