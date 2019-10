Sikker triumf i VM-test: Mahfoud er klar til titelkamp

IBF interkontinental-mesteren og VM-udfordreren, Sarah Mahfoud (8-0-0, 3 KO’s), var Danish Fight Night-stævnets helt store hovednavn lørdag aften i Hillerød.

Den 30-årige teknisk begavede danske fjervægter var klar til den sidste vigtige opgave, inden det efter alt at dømme går løs i en VM-kamp senere på året på dansk grund mod IBF’s interim verdensmester, Brenda Carabajal.

Som førsteudfordrer til VM-tronen hos IBF virkede det til at være en overkommelig opgave, Mogens Palles bokse-stjerne fra Hillerød stod overfor lørdag aften i FrederiksborgCentret ved Danish Fight Night.

37-årige Enerolisa De Leon (5-2-2, 2 KO’s) fra Den Dominikanske Republik, bokseren, der i juni uden sit pas missede sin afgang i Madrid Lufthavn, var endelig klar til at teste Sarah Mahfouds VM-kampform.

Et dumt dansk nederlag kunne måske forpurre Sarah Mahfouds chancer for den VM-kamp, hun så længe har hungret efter. Men den ubesejrede danske verdensetter havde i optakten for alvor understreget, at hun under ingen omstændigheder tog let på lørdagens opgave i bokseringen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Jonas Olufson

Der findes nemlig ingen nemme kampe, kun dårlig forberedelse, slog hun fast: Og trods Enerolisa De Leons placering som nr. 63 på BoxRec – modsat Sarah Mahfouds placering som nr. 4 – var der ikke råd til slinger i valsen.

Da Sarah Mahfoud entrerede sit ringhjørne var det dog for første gang siden 18. januar, at hun for alvor skulle forsøge atter engang at dele smertelige øretæver ud.

De skulle lige se hinanden an, men hjemmebanepublikummet skreg allerede på Sarah fra 1. omgang. Mahfouds hurtighed, lange rækkevidde og kontra slag med sit venstre-jab og højre kryds var strategien til at nedbryde Enerolisa De Leon, der var meget ivrig.

2. omgang var ikke uden problemer for Mahfoud, der blev ramt et par gange af en flyvsk modstander, der måske bed mere fra sig en først antaget.

Den 30-årige dansker satte sig mere igennem i 3. omgang med slag fra distancen, men Enerolisa De Leon var en besværlig type, der ikke havde problemer med at skifte fodstilling.

Mahfoud skulle pludselig indlede angrebene, mens Enerolisa De Leon prompte svarede igen med hårde kontra-hug. Begge boksere modtog slag, og hjemmebanefavoritten var bestemt ikke udelukkende i den dominerende rolle.

Stormen stilnede dog hurtigt af igen, og Mahfoud kæmpede sig tilbage i kontrol, mens gassen måske gik lidt af ballonen hos modstanderen.

Enerolisa De Leon satsede på de store afgørende sving til sidst, mens Mahfoud klogt dansede rundt i ringen, holdt sig på behørig afstand og brugte sit jab på fornuftig vis.

Publikum klappede kampen hjem, mens de sidste kræfter blev brændt af i ringen. Mahfouds modstander rystede i sidste omgang på hovedet og resignerede til sidst. Mogens Palles VM-udfordrer og Hillerød-bokser vandt i sidste ende sikkert på hjemmebane med samtlige dommerstemmer: 80-72, 80-72 og 80-72.

Se også: MMA eller Boksning? Masser af ufine tricks i dansk sejr

Se også: Ren legestue og håndkys: Dansk komet udraderede modstander