Sindssyg sejr: - Kom bare an, Patrick Nielsen!

Jeppe Morell erobrede IBF Baltic-titlen i let-sværvægt over Dayron Lester

Den ledige IBF-Baltic titel i let-sværvægt var på spil, da 29-årige Jeppe Morell (9-2-0) mødte den 32-årige Dayron Lester (11-2-0) fra Finland med de cubanske rødder.

Og netop Morells modstander diskede op med kække dansetrin og cubansk arrogance, der tirrede - ja, måske nærmest generede - Mogens Palles århusianske let-sværvægter i en seriøs herrefight.

Det blev til 10 barske omgange, hvor Jeppe Morell som højrefods-bokser havde en anelse besvær med at dreje den rigtige vej rundt om Lester.

Morell pressede i starten Lester helt ud i tovene med et par velvalgte kombinationer - men cubaneren sendte blot et skævt smil tilbage. Til gengæld rendte Morell adskillige gange ind i Lesters drøn af et højre-hook.

Lester fortsatte de små provokerende dansetrin … Han undveg med sine hurtige bevægelser Morells kanoner, men danskeren jagtede ufortrødent sin modstander rundt i ringen.

Til stor jubel og overraskelse hamrende Morell et venstre-hook i smasken på Lester, så han røg på røven i kanvassen i 4. omgang … Og den danske let-sværvægter fik et kort momentum for en stund.

I 6. omgang var det så Morells tur til at blive tæsket i kanvassen … Han rystede chocket af sig, selvom benene virkede en smule vakkelvorne. Men omgangen var ovre, før Lester overhovedet kunne følge op.

Det var en tæt og hård kamp mellem Morell og Lester. Foto: Claus Bonnerup

Lester var bestemt med i kampen og tabte på 'split decision'. Foto: Claus Bonnerup

Det endte i et særdeles tæt, udmattende og benhårdt slagsmål, hvor bokserne stangede hovederne sammen flere gange. I de sidste omgange fik Morell bedre styr på kampen, selvom Lesters højre-hook hele tiden lurede på endnu en fuldtræffer.

Da kampen blev blæst af og dommernes scorer blev læst op, holdt samtlige tilskuere i Randers-hallen vejret: Det endte med en split decision 96-92 til Lester, 97-92 til Morell og en tæt 95-94 til Morell, der brød ud i ekstatisk jubel og kastede sig ud i tovene, inden hele Morell-teamet kastede sig over den danske vinder.

- Det er jo helt vildt! Det er sindssygt. Det vildeste, lød det fra træner Thomas Povlsen, der indrømmer at tællingen til Morell var et nervepirrende øjeblik.

- Han gik jo den forkerte vej rundt om Lester, jeg råbte flere gange, han skulle tage sig sammen. Og det gjorde han sgu også! I min optik er det ren top-klasse. Han kan være med blandt de bedste, og nu kan Patrick Nielsen sgu bare komme an, hvis han gerne vil have lidt rangliste-point, lød det fra Povlsen.

Efter kampen var Lesters trænerteam stimlet sammen ved dommer-bordet for at se alle point-kortene igennem i frustration.

Jeppe Morell var dog sikker i sin sejr, men han var også klar over, det havde været en vanvittigt tæt affære:

- Det var virkelig hårdt. Og en ekstremt tæt kamp. Kæmpe respekt til Lester, indledte Morell.

- Men ja, jeg kan sgu godt tage et rigtig punch - jeg var da rystet, da jeg røg til tælling, og der var kriser undervejs. Men jeg er en kriger! Selvom det var tough. Og jeg spillede sgu bare igen på alle de dansetrin, han kom med, sagde Morell.

