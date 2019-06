Skal bevise sit værd i stor titelkamp: - Mit mål er at blive verdens bedste

- Enocks (Poulsen, red.) EU-titelkamp bliver sgu noget af en prøvelse. Kan han vinde den kamp, så er han sgu langt fremme. Han møder jo én af Europas bedste boksere (Michal Syrowatka, red.), som endda har stoppet den nuværende europamester. Du kan ikke få en stærkere modstander, sagde den 85-årige promotor Mogens Palle om lørdagens største boksebrag ved Danish Fight Night-stævnet i Randers.

Danmarks helt store boksehåb den 26-årige super-letvægter Enock Mwandila Poulsen (10-0-0 4 KO) skal som rosinen i pølseenden lørdag i Arena Randers kæmpe mod den 31-årige polske Michal Syrowatka (22-2-0 7 KO) om den ledige EBU European Union-titel over 12. omgange.

Enock Poulsen har med adskillige ugers benhård træning og verdensklasse-sparring mod den højtrangerede russiske bokser Petros Ananyan sat alle sejl til for at sikre sig en suveræn titel-sejr.

Og kan den teknisk skarpe og begavede århusianer erobre EU-titlen, kan han samtidig også høste en række fornemme ranglisteplaceringer.

- Nu får Enock chancen for at bevise sit værd, mente Mogens Palle.

- Det er ikke en anelse for tidligt med en stor titelkamp i Enocks bare 11. boksekamp?

- EBU spurgte om han ville have chancen … Og jeg sagde: Det er op til dig selv. Og han ville meget gerne bokse den kamp.

- Da jeg mødte ham, havde jeg taget et opslag fra Ekstra Bladet med til ham, hvor han proklamerede, at han ville være verdensmester. Nu skal han leve op til sine egne høje ambitioner, sagde Mogens Palle.

Efter fredagens indvejning i Arena Randers var der da heller ikke nogen slinger i valsen hos den 26-årige århusianer - der stod knivskarpt med vægten 63 kilo.

- Vi har alle sammen vores mål her i livet. Mit er at blive verdens bedste, indledte Enock Poulsen.

- Der kommer bare et tidspunkt, hvor du ikke kan gemme dig mere, og så må du tage de svære kampe eller lade være. Jeg ved jeg har niveauet til det så hvorfor ikke tage chancen? Livet handler om at tage chancer - og hvis jeg vinder, stiger jeg til tops på ranglisterne og kommer et skridt tættere på min store drøm: at blive verdens bedste.

- Du har aldrig gået 12 omgange før?

- Nej, og det bliver selvfølgelig hårdt! Men jeg har trænet i lang tid, så jeg burde kunne holde et vist niveau alle omgange.

- Men er det planen?

- Vi må se, hvad der sker. Jeg har trænet til 12 omgange, men hvis muligheden byder sig, så slår jeg ham ud! sagde en selvsikker Enock Poulsen, mens hans træner, Thomas Povlsen, tilføjer.

- Jeg er super-spændt. Men vi har forberedt os, så godt vi overhovedet kunne. Han kommer i den bedste form overhovedet. Men det er en hård modstander: En top-international bokser, der også var ret skrap som amatør (bl.a. til europamesterskaberne, red.) Vi så ham ramme ind på vægten 63,5 kilo. Han er helt hakket … Det bliver en rigtig, rigtig hård kamp.

- Er man lidt ængstelig?

- Nej, men man kan da mærke det, du ved … Der bliver mange nervepirrende kampe lørdag i Arenaen, men vi har haft de bedste forberedelser. Det er op til bokserne at vise, hvad de er værd, og om showet skal fortsætte, sluttede Thomas Povlsen, der i alt har tre boksere i ringen lørdag: Victor Ramon, Jeppe Morell og Enock Poulsen.

- Det er useriøst!

Kaos til indvejning: - Dybt uprofessionelt!

Mogens Palle slår fast: - Sidste gang det sker