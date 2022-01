Skal bokse i 210 meters højde

Den amerikanske bokseveteran Floyd Mayweather står foran endnu et comeback.

Det står klart, efter at han tidligere på ugen bekræftede det på et pressemøde på toppen af det luksuriøse hotel Burj Al Arab i Dubai, hvor kampen også skal afvikles.

- Vi vil lave en eksklusiv showkamp lige her på helikopterpladsen - 20. februar, sagde Mayweather ifølge mediet DAZN.

Mayweathers modstander er endny ikke fundet endnu, men meget tyder på at det bliver en Youtube-stjerne.

De seneste rygter, der har floreret i medierne, er at Youtuberen Reshad Belhasa, der er kendt som 'Money Kicks' på Youtube, kan være Mayweathers udfordrer, men intet er bekræftet endnu.

Burj Al Arab skal huse endnu en stor sportsbegivenhed. Foto: Edwin Remsberg/Ritzau Scanpix

Det 210-meter høje hotel, der ligner et sejl, er blevet kendetegnet for Dubai.

Den store helikopterplads på toppen af hotellet har før huset iøjnefaldende sportsevents. Andre Agassi og Roger Federer har spillet mod hinanden i en tenniskamp, og boksestjernen Anthony Joshua har trænet der flere gange.

Den begrænsede plads på helikopterpladsen betyder, at der kommer et begrænset antal tilskuere.

- Det bliver et meget specielt publikum, ikke for stort. Så hvis du får chancen for at komme til det her event, skal du vide, at du er meget meget speciel, udtalte 44-årige Mayweather på pressemødet.

Kampen afvikles den 20. februar.