Skal de mødes igen?

Boksebamser bidt af comeback-trang: Øverst på nostalgi-plakaten står et tredje opgør mellem Tyson og Holyfield, men også i laget under melder sværvægternes 90'er-generation sig klar

Corunakarantænen kan tilsyneladende afføde de mærkeligste ideer. Ikke helt overraskende er det professionelle boksemiljø tilsyneladende et epicenter for den slags.

Det ser nemlig ud til, at det meste af 90’er-generation af sværvægtsmestre er klar til at tage et par omgange mere på øretævernes holdeplads.

I den mere spektakulære ende er det pludselig blevet en reel mulighed at se en revanchekamp mellem Mike Tyson og Evander Holyfield, hvis man da ellers kan lide tanken om to boksebamser på henholdsvis 57 og 53 år i samme ring.

Begge har de på det seneste bekendtgjort, at de er parate til at gøre comeback i opvisningskampe for velgørenhed, og skulle det ske, så er det Tyson, der har revanche til gode.

Holyfield slog ham hele to gange, og ikke mindst den berygtede, anden kamp fra Las Vegas i 1997 har bidt sig fast i hukommelsen. Det var nemlig i den, Tyson sænkede sine tænder i Holyfields øre, hvorefter han blev diskvalificeret.

Mike Tyson har sat tænderne i Evander Holyfields øre og bliver kort efter diskvalificeret. Foto: AP

Holyfield siger, at han er klar til en opvisningskamp på tre omgange, hvis Tyson ønsker det.

- Men hvis jeg spørger ham, så ser det ud som om, jeg mobber ham, fordi jeg allerede har slået ham to gange, siger han til BBC.

Holyfield var senest i ringen mod Brian Nielsen i København, hvor han ubesværet tog sin sejr nummer 44 i sin kamp nummer 57, mens Tyson boksede sin sidste professionelle kamp i 2005 og tabte til ireren Kevin McBride.

Holyfield mener, at det vil være et godt signal at sende til de unge, at han kan gå veltrænet i ringen i den alder, og imens gøre mere eller mindre trimmede konkurrenter sig klar i kulissen.

Brian Nielsen provokerer Holyfield men bliver siden straffet. Foto: Lars Poulsen

James Toney, 51, har tilbudt sig, og det samme har grønskollingen Shannon Briggs, der kun har rundet 48 år. Han vil dog have 25 millioner dollars for at møde Tyson.

Også briten Danny Williams, der slog Tyson i 2004, har tilbudt en revanchekamp, og amerikanske Oliver McCall, 55, har ligefrem foreslået en hel miniturnering med ham selv, Holyfield, Haye, brødrene Wladimir og Vitali Klitshcko samt Lennox Lewis.

Og helt ude i hampen brøler Tyson Furys far, John Fury, 55, op om, at han er klar til Tyson, skriver BBC.

