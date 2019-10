Skræk-skade i forfærdelig debut

Joe Ward stod over for sin professionelle debut som bokser, men den blev hurtigt spoleret af en forfærdelig knæskade

Indtil nu har 25-årige Joe Ward gjort sig som amatør-bokser, men lørdag stod ireren så over for sin første professionelle kamp.

Ward var oppe imod Marco Delgado fra USA, men det var ikke længe de to nåede at stå i ringen, før det gik galt.

Kort inde i anden runde undveg Ward et slag fra Delgado ved at træde et skridt tilbage, men det skulle få alvorlige følger.

Irerens knæ gik nemlig af led, hvilket bragte ham i store smerter.

Kampen sluttede selvfølgelig som følge.

Foto: Joe Camporeale/Ritzau Scanpix

Den uheldige Ward blev tilset af kamplægen, der formåede at flytte bokserens knæskal på plads.

Debutanten kunne forlade ringen til fods, men ikke uden støtte fra lægen.

Resultatet af kampen blev en sejr til Delgado på en teknisk knockout.

Det er ikke første gang, at Ward kommer galt af sted på den måde.

I 2013 kæmpede han mod Mateusz Tryc fra Polen ved europamesterskaberne i Minsk i Hviderusland.

Her snublede Ward mod slutningen af tredje runde, inden knæede gik af led som i lørdags.

Også her blev irerens modstander tilkendt sejren ved teknisk knockout.

Joe Ward blev professionel i august, da han skrev under med promotoren Joe Di Bella.

