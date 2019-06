Skruer bissen på: - Det gider jeg ikke se

- Et oplagt spørgsmål … Men hvem fra din stald har potentiale til f.eks. at gå i Jørgen ‘Gamle’ Hansens fodspor?

- Et oplagt spørgsmål … Men hvem fra din stald har potentiale til f.eks. at gå i Jørgen ‘Gamle’ Hansens fodspor?

- Ditlev Rossing (WBC Jr. verdensmester i cruiservægter, red.) har den største chance for at nå sit mål. Det mener jeg 100 procent. Han kan slå nogle på røven - undskyld mit franske. Enock (Poulsen, red.) derimod er en teknisk boksebegavelse. Men Ditlevs vægtklasse er mere publikumsvenlig - det er de store drenge. Folk vil gerne se nogle, der kan blive slået lidt på røven … Hvis man kan slå én ud med ét slag, det er der jo nogle, der kan, så sidder publikum på det yderste af stolene og hårene rejser sig på arme og ben af spænding. Der må jeg tilstå, der tror jeg, at Ditlev har de største chancer, siger Mogens Palle.