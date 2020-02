Slå ham ud efter to runder, ellers giver jeg dig tæsk

Sarah Mahfoud og Ditlev Rossing har store kampe i vente lørdag aften. Til forberedelserne har de fløjet bokselegenden Sherman Williams til Danmark. Over for Ekstra Bladet delte han sine tanker om amerikansk boksning, danske traditioner og Holyfield-kampen

VM-udfordreren Sarah Mahfoud og Ditlev Rossing er i gode hænder. De danske boksehåb er blevet trænet af den tidligere sværvægtsverdensmester Sherman 'Tank' Williams.

Den hårdtslående bahamaner har tilbragt en del tid i Danmark de sidste, hvor han har trænet med Rossing i fire år og denne vinter også tog den ubesejrede danske VM-udfordrer Mahfoud under sine brede vinger.

Williams nåede i sin imponerende karriere at blive både WBA, USBA, og NABF-verdensmester og boksede mod Evander Holyfield i 2011 - en kamp, der dog blev afbrudt allerede i anden runde, efter Holyfield fik en flænge i øjet.

Han nyder at arbejde med de unge danskere, som han har stor tiltro til. Så stor tiltro, at bokselærlingen Ditlev 'D-Struction' Rossing får en lille trussel med på vejen, der skal motivere ham til at slå sin ukrainske modstander ud, inden der er ringet med klokken for anden gang.

- Vi har haft nogle gode seks uger. Ditlev er i god form, og jeg forventer, at han kan gøre arbejdet færdigt på to runder. Hvis han ikke slår ham ud i løbet af de første to, så giver jeg ham tæsk bagefter, fortæller han med den slags smil, der godt kan give en journalist tvivl, om det udelukkende er ment som en joke.

Europæisk boksning skal lære af USA

Williams har forsøgt at få danskerne til at bokse mere amerikansk, og efter et vellykket træningsforløb, forventer han, at danskerne viser, hvad de har lært, og giver publikum to KO's.

Det gælder også Mahfouds VM-kamp om IBF-titlen, som hun skal forsøge at pille af den 28-årige argentiner Brenda Carabajal.

- Vi arbejdede på teknikken. Det samme gælder Sarah. Europæere bokser mest med armene, ikke så meget med hele kroppen som i USA. Det er derfor, vi i USA har de store knockouts og de store shows. Så vi har prøvet at arbejde med mekanikken i det for at få hende til at kunne bruge sin fulde power, fortæller han.

- Hvis hun kan ramme hende effektivt gentagende gange med højre hånd, burde hun kunne stoppe hende inden for fem runder.

- De er danskere. De er vikinger. De er hjemme. Det er, som vi siger i staterne: 'Bullets and gunsmoke.' Nogen kommer til at blive fucket op, og det bliver ikke os.

Holyfield og dansk jul

Snakken om den amerikanske stil får Williams til at tænke tilbage på sit kortvarige brag mod det amerikanske ikon Evander Holyfield.

- Jeg gav ham bank i de få runder, jeg fik med ham. Jeg ramte ham med hårde slag og vægten af min fulde krop i hovedet. Og jeg gav ham lyst til ikke at være tilstede, det kunne jeg se i hans øjne. Og så snart det gik op for ham, så trak han sig i tredje runde.

- Der er lidt mere begejstring i amerikansk boksning. Det vil vi give publikum i aften. Når man kan, hvorfor så holde ud i 12 runder, når man kan gøre arbejdet færdigt efter to? Det er også den indstilling, fansene kan lide. Vi går efter de store KO's.

Ditlev Rossing skal ud i endnu et slagsmål, hvis ikke han slår Ukraine-bokseren Sviatoslav Svyryd ud i de første to runder. Derfor må man forvente, at den tidligere nordiske mester lægger aggressivt ud i aften. Foto: Stine Tidsvilde

Handskerne er for længst lagt på hylden nu, men derfor er han ikke bleg for at lange verbalt ud efter noget, han ikke er så glad for. For selvom det har været endnu en positiv tur til Danmark, er det alligevel ikke helt fryd og gammen altsammen for Tank Williams, der bruger meget tid langt væk hjemmefra.

Den danske jul blandt andet. Den er ham for stilfærdig, og efter endnu en højtid i Danmark nyder han stadig ikke den måde, vi fejrer den på. Han savner mere fest og farver.

- Der hvor jeg er fra, har vi karneval. På South Beach fester vi hele natten. Men i København lægger folk sig bare til at sove. At finde en restaurant var nærmest umuligt. Alle hoteller var lukket. I Valby kunne jeg ikke få et hotel, så jeg blev nødt til at finde et sted nordpå, fortæller den 47-årige træner.

- Sidst jeg var i Danmark den tid af året, fløj jeg til Mallorca over julen. I år trænede vi juledag, så jeg var nødt til at være her.

- Jeg holder det ud. I år gjorde jeg det, at jeg tog i kirke i Saint Albans Church. Så tog jeg på Mojo Bar og fik nogle øl. En blues-cafe inde i byen. Nice hangaround, fortæller han.

Både Rossing og Mahfoud kan følges live i ringen på Ekstra Bladet i aften. Kampene er en del af Danish Fight Nights VM-galla, hvor bl.a. også den danske IBF Youth-mester og dermed yngste danske verdensmester nogensinde, Oliver Meng, skal forsvare sin titel.

Williams i sin tid som professionel. Foto: Freelance/Mikkel Berg Pedersen

