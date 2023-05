Slået ud af sygdom: Opgiver EM-titel

Enock Poulsen har de seneste 14 måneder ikke været heldig med sin boksekarriere.

For hver gang han har været klar til at forsvare sit europamesterskab, er kampen blevet udsat.

Hele fem gange har han fået udsat sit titelforsvar af EM-titlen. Og nu var et titelforsvar fastlagt til 10. juni mod franskmanden Franck Petitjean, men Enock Poulsen har haft bihulebetændelse og været på medicin.

Derfor kan han ikke nå at være i topform til en titelkamp allerede om tre uger.

Enock Poulsen må opgive sin EM-titel, fordi han har haft bihulebetændelse og derfor ikke vil være klar til 10. juni. Nu bliver han i stedet førsteudfordrer til vinderen af EM-kampen. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har været syg i et par uger og kan ikke nå at blive klar til 10. juni. Derfor er det optimalt for mig, at jeg kun kan blive førsteudfordrer og er sikker på at møde vinderen af EM-titelkampen, siger Enock Poulsen.

Promotor Bettina Palle er ærgerlig på Enock Poulsens vegne over, at han efter fem udsatte kampe ikke kommer i EM-kamp i næste måned.

Annonce:

- Når Enock må opgive sin EM-titel, har det været vigtigt for os, at han blev førsteudfordrer, så han kan møde vinderen af den kamp, der nu bokses 10. juni, siger promotor Bettina Palle.

Franck Petitjean tabte sidste år i april kampen om EM-titlen i letweltervægt mod Enock Poulsen. Men franskmændene protesterede over kamplederen og fik medhold i, at der skulle bokses en ny kamp mellem dem. Den kamp har franskmændene altså fået udsat fem gange.

Nu vandt de purse offer med et bud på 283.000 kr. for kampen 10. juni, som Enock Poulsen nu må melde afbud til.

- Vi har behandlet anmodningen fra Enock om at opgive titlen, på betingelse af at han bliver førsteudfordrer. Og det har vi accepteret i EBU, siger Jesper D. Jensen, der er præsident for Dansk Professionelt Bokse-Forbund samt medlem af EBUs bestyrelse.

Enock Poulsen vandt EM-titlen 21. april 2022, men franskmændene protesterede over kamplederen og fik medhold i, at der skulle bokses en revanchekamp. Den udsatte de fem gange. Nu må Enock Poulsen melde fra, fordi han har været syg. Foto: Lars Poulsen.

Bettina Palle arbejder lige nu på at få Enock Poulsen på plakaten til fredagens stævne i Royal Arena, som hun har indledt et samarbejde med.

Her vil der være 11-12 kampe på programmet, hvor blandt andre Oliver Meng og Sarah Mafoud også skal i ringen.

- Det er vigtigt, at Enock kan holde sig i gang. Derfor vil det være perfekt for ham med en opvarmningskamp før en EM-titelkamp senere på året, siger Bettina Palle.