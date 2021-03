'Slår 98 procent af verdens mænd'

Med sejren i weekendens titelkamp mod Marie-Eve Dicaire blev Claressa Shields den første bokser nogensinde til at have alle fire VM-bælter i to vægtklasser.

Titelkampen mod canadieren gjorde hende også til IBF- og WBA-verdensmester i letmellemvægt, og da hun i forvejen havde titlerne hos WBC og WBO og samtlige fire titler oppe i mellemvægt, så blev den unikke præstation en realitet.

Allerede som 17-årig vandt hun OL-guld i London, og fire år senere blev hun den første amerikanske bokser til at forsvare et OL-guld.

Og i en alder af 25 år er Shields godt klar over, at hun er god.

- Muhammad Ali er nummer et, og Claressa Shields er nummer to. Jeg er den største kvinde nogensinde, og 98 procent af verdens mænd kan ikke slå mig, siger Shields i et interview med Skysports.

Artiklen fortsætter under billederne

Claressa Shields efter sidste års sejr mod Ivana Habazin. Foto: Matt Rourke/Ritzau Scanpix

Claressa Shields viser muskler. Foto: Carlos Osorio/Ritzau Scanpix

Hun ser sig selv om Greatest Women Of All time og har derfor skiftet tilnavn.

- Dette er en ny æra for mig. Fra nu af er mit navn Claressa 'The GWOAT' Shields. T-Rex er slut for længst. T-Rex var aggressivt, men den største nogensinde har så meget mere, siger Shields.

Og hun er ikke bange for, at folk tænker, hun tager munden for fuld.

- Hvis jeg ikke siger, hvor stor jeg er, så vil ingen kalde mig stor, for de genkender det ikke. Kun de største ved, at de er store.

- Ingen kaldte Muhammad Ali den største nogensinde. De kaldte ham 'Loiusville Lip', fordi han talte så meget.

- Hvis han ikke selv havde sagt, at han var den største nogensinde, så var han aldrig regnet som det. Uanset, hvad boksere kommer med nu, så kan de ikke gå forbi Muhammad Ali, siger Shields.

Med to gange OL-guld og dobbelt verdensmesterskab i fire forbund, så er det tvivlsomt, hvor meget mere hun kan nå inden for boksning, og derfor ventes hun i 2021 at få debut som MMA-fighter.

Tilbage i 2014 var Claressa Shields sammen med blandt andre Caroline Wozniacki med på en liste over verdens 50 mest fitte sportskvinder - se hele listen her.

VM-bælterne fylder godt. Foto: Bebeto Matthews/Ritzau Scanpix

