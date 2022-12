Smadrede syv Playstations på én dag

Boksestjernen Tyson Fury kan have svært ved at styre sit temperament. Også, når han laver noget så uskyldigt som at spille FIFA på Playstation

Professionelle sportsfolk er konkurrencemennesker. Det giver sig selv - det er ligesom hele pointen.

Men af og til kan konkurrencementaliteten blandet med en portion aggressivitet og temperament få det til at koge over.

Det har den britiske verdensmester i sværvægtsboksning Tyson Fury ved selvsyn oplevet - og ikke kun i bokseringen.

Det fortæller han til Boxing on BT Sport.

- Jeg har oplevet, at min bror Shane og jeg, tætte som få andre, har lyst til at slå hinanden ihjel over et spil FIFA, fortæller Fury.

Den 34-årige bokser skal lørdag aften i kamp mod landsmanden Derek Chisora i London - en kamp, hvor man som tilskuer ifølge Fury skal forvente et blodbad.

- Jeg har smadret syv Playstations på én dag på grund af et spil FIFA. Det var med min bror. Så I kan kun forestille jer, hvad jeg vil gøre ved Derek Chisora, når han irriterer mig, siger Fury om den kommende boksekamp.

Tyson Fury spillede med musklerne foran sin modstander ved gårsdagens indvejning. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

De fleste FIFA-spillere kender sikkert frustrationen over en fejlpasning i spillet, som man naturligvis ikke selv er skyld i.

Det er altid spillets skyld!

Men forhåbentligt kan de fleste styre temperamentet bedre end Tyson Fury, der lørdag aften får brug for alt den aggressivitet, han overhovedet kan mønstre.

Fury er dog storfavorit til kampen.

Han har besejret 38-årige Chisora to gange før, og Chisora har tabt tre ud af sine seneste fire kampe.

