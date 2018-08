Stensikker sejr: Dina er ny verdensmester

Så er Dina Thorslund igen verdensmester.

Efter at have frasagt sig den midlertidige VM-titel hos WBC erobrede hun sent i aftes titlen hos et forbund, WBO med en stensikker pointsejr over mexicaneren Yessica Munoz..

Nu kan hun smide 'midlertidig' væk og er betingelsesløs verdensmester i superbantamvægt.

samtlige 10 omgange blev vundet af Struer-bokseren på hjemmebanen mod en meget hårdfør modstander, som ikke var til at slå ned.

Mexicaneren modtog ellers et hav af forskellige slag fra danskeren, der ellers er kendt for at slå som en mand.

Selv om slagene blev mere og mere synlige i ansigtet på mexicaneren, stod hun op i alle 10 omgange.

Derfor kom Dina Thorslund til at bestille mere end forventet for sejren.

Det var uden betydning.

Dina Thorslund havde masser af kræfter til at give den fuld skrue fra start til slut.

Ingen var i tvivl om, hvem der ville få sejren, og publikum var yderst tilfreds med at kunne hylde deres egen yndling.

- Tusind, tusind tak, lød det fra Dina Thorslund, inden hun viste bæltet frem i alle fire ringhjørner til stor jubel fra de godt 1600 fremmødte tilskuere.

Undervejs havde tilskuere båret hende frem i håb om at få en afgørelse før tid.

Det lod sig ikke gøre. Dertil var taberen Yessica Munoz et nummer for sej.

Hvad der venter Dina Thorslund vides ikke, men et titelforsvar kan snart komme på tale, hvis hun altså ikke vil bede om udsættelse, indtil hun har fået sin uddannelse som fysioterapeut til januar.