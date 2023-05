Stikker til superstjernen: Han har en glaskæbe

Bokseren og OnlyFans-stjernen Ebanie Bridges har ikke meget tilovers for britiske Anthony Joshua og er overbevist om, at han kommer til at tabe boksebraget mod Deontay Wilder

Der er lagt op til et helt vildt bokseshow til december, når Anthony Joshua og Deontay Wilder skal i ringen og kæmpe.

De to sværvægtsboksere ses som to af de allerbedste i deres vægtklasse, men spørger man IBF-verdensmesteren, Ebanie Bridges, er der ikke nogen tvivl om, hvem der kommer til at vinde opgøret.

Det fortæller hun i et interview med Talksport.

- Jeg tror, at Wilder kommer til at slå Joshua med en knockout.

- Det har jeg hele tiden sagt, fordi jeg mener, at Joshua gennem hele sin karriere har vist, at han har en glaskæbe.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

- Og det er endnu værre nu, fordi han er blevet bange. Og når man er bange, bliver man tilbageholdende og endnu mere sårbar, siger australieren.

Braget mellem Wilder og Joshua er dog ikke det eneste gigantmøde, man kan se frem til.

Tyson Fury og Oleksandr Usyk skal nemlig også i ringen og kæmpe mod hinanden ved turneringen, der er betalt af Saudi-Arabien.

Annonce:

Og Ebanie Bridges har også en favorit til det opgør.

- Jeg tror, at Fury vinder.

- Han er så stor, stærk, smart og talentfuld. Han har det hele og er ikke bange, så derfor tror jeg, at han slår Usyk.

Ebanie Bridges har andre interesser end boksning.

Hun er nemlig også kæmpe Leeds United-fan, og hun vil gå meget langt for at motivere spillerne, så de undgår at rykke ud af Premier League. Det kan du læse mere om her.