Stjerne i oprør: - Racisme er en pandemi!

Kampen mod racisme har fyldt utrolig meget verden over efter drabet på George Floyd i USA. Det har efterfølgende fået en række sportsstjerner op i det røde felt, og nu blander bokseren Anthony Joshua sig.

Under en demonstration med budskabet 'Black Lives Matter' kunne den 30-årige britiske verdensmester i sværvægt nemlig ikke holde sine frustrationer tilbage. Og hvis nogen skulle være i tvivl, er Black Lives Matter-bevægelsen en international organisation, der kæmper for menneskerettigheder med fokus på systematisk racisme og vold.

Demonstrationen fandt sted i Watford i England, hvor Anthony Joshua var klar i mælet, da han gik på talerstolen foran flere hundrede vis af mennesker. Han mener nemlig, at racisme kan sammenlignes med den omtalte coronavirus.

Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

- Virussen er blevet erklæret som værende en pandemi. Det her er ude af kontrol, og jeg snakker ikke om Covid-19. Virussen jeg taler om kaldes for racisme, sagde en forarget Anthony Joshua ifølge BBC, inden han tilføjede:

- Vi står sammen i kampen mod en virus, der har været medvirkende til at tage livet fra folk, tage livet fra unge, gamle, rige og fattige: En virus, der er kompromisløs, og den spreder sig alle steder, udbrød den britiske boksestjerne.

Anthony Joshua deltog desuden i demonstrationen på krykker og benyttede sig af en scooter undervejs, da han i øjeblikket døjer med en problemer i det venstre knæ.

Som det kan ses på billedet, var der mange, der var mødt op til demonstrationen i Watford. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Stjerner i oprør

Anthony Joshua er dog langt fra ene om at ytre sig klart i debatten om racisme. Flere store stjerner i sportens verden har nemlig allerede været ved tasterne på de sociale medier og raset over, hvad der i øjeblikket foregår.

Blandt andet deltog LeBron James sammen med musikstjernerne Rihannah, Taylor Swift og Katy Perry i 'Blackout Tuesday'-kampagnen, hvor virksomheder i USA holdt tre minutters pause i arbejdstiden for i stedet at støtte kampen for social retfærdighed.

Og på de sociale medier har Los Angeles Lakers-stjernen også været særdeles aktiv og delt nogle klare budskaber ud til sine mange følgere.

'Hvis I ikke er med os, er vi heller ikke med jer!' skrev LeBron James tidligere på ugen på sin Instagram-profil i en klar opfordring til folk om at støtte op i kampen mod racisme.

Har fået nok

Også basketball-legenden Michael Jordan brød forleden tavsheden og udsendte et statement, hvor han var dybt forarget.

- Jeg er dybt bedrøvet, det smerter mig, og jeg er ganske enkelt vred. Jeg står sammen med dem, der står op mod den indgroede racisme og vold mod farvede mennesker i dette land. Vi har fået nok, sagde den seksdobbelte vinder af NBA-trofæet ifølge AFP.

Det er dog langt fra kun i USA, at sportsstjernerne er utilfredse, og lørdag blev debatten om racisme også for meget for den britiske racerkører Lewis Hamilton, der lavede et langt opslag på sin Instagram-profil.

'Vi fortjener det her lige så meget som nogen anden. Ligestilling er vigtig for vores fremtid, og vi kan ikke stoppe med at kæmpe denne kamp. For det er en kamp, jeg aldrig vil give op for!' skriver den britiske stjerne blandt andet med en klar hentydning til ikke at lægge sig fladt ned i kampen mod racisme.

