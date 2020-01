Stjerne i problemer: - Jeg troede hun var voksen

Den amerikanske bokser og tidligere verdensmester Adrien Broner er havnet i et sandt digitalt stormvejr.

30-årige Broner tog kontakt til den blot 16-årige rapper Danielle Peskowitz Bregoli - bedre kendt som Bhad Bhabie - der vist er lige så kendt for sin gøren og laden på sociale medier som for at rappe.

- Skriv til mig, skøre pige, skrev han til hende på det sociale medie Instagram, men reaktionen blev han ikke specielt begejstret for.

Bhad Babie kvitterede således fredag ved at dele et billede af beskeden fra bokseren med sine mere end 17 millioner følgere, og så blev Broners konto ellers spammet af rapperens fans, der blandt andet taggede FBI og Atlanta Police Department.

Og Adrien Broner er da også godt klar over, at man som 30-årig ikke bør skrive til en pige på 16 år.

Men det er ikke hans skyld, bedyrer han.

- Ingen vil date et barn, men jeg skyder skylden på Instagram for ikke at have folks alder på profilerne. Jeg troede, hun var voksen lød forklaringen fra Adrien Broner til The Shade Room.

Artiklen fortsætter under billedet..

Adrien Broner er havnet i problemer igen. Foto: Andres Kudacki/Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, at Adrien Broner viser sig fra sin kontroversielle side. Tidligere har han blandt andet truet med at slå homoseksuelle ihjel, hvis de rører ved ham. Det kan du læse mere om her: Se også: Amok i homohad: - Jeg skyder dig i fjæset

I december blev han desuden dømt til at betale en kvinde mere end fem millioner kroner for et seksuelt overfald begået på en natklub i 2018.

Sidste gang Broner var i aktion i ringen var i januar, da han tabte på point til Manny Pacquiao i Las Vegas.

Manny Pacquiao tog sejren over Adrien Broner i januar. Foto: Joe Camporeale/Ritzau Scanpix

Se også: Veteran udfordrer bokse-playboy: Få ham tilbage i ringen!

Maradonas datter smider tøjet: Springer ud som undertøjsmodel