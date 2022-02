Stjerne sender sviner

Bokseren Tyson Fury, som også er kendt under aliasset 'The Gypsy King', er ikke bleg for at tale grimt om sine modstandere, og igen er det rivalen Anthony Joshua, der står for skud. Man skal ikke længere tilbage end til januar, hvor han stemplede Joshua som en kujon.

I sit seneste interview bruger den regerende verdensmester i sværvægt, Tyson Fury, skarpe vendinger til at beskrive sin kollegas evner i ringen. Det sker i et interview med Max Kellerman på ESPN.

- Jeg synes, han er en ubrugelig gammel mand. Han tog til USA, hvor de rigtige boksere er, og så blev han udslettet af en tyk dreng (Andy Ruiz Jr.).

- Jeg tror ikke, at han kommer forbi Oleksandr Usyk i hans næste kamp, og hans karriere er slut.

- Om jeg synes, han er en god bokser? Fuck nej. Jeg synes, han er en ubrugelig bums.

Foråret 2022 skulle have været den tidligere verdensmester i sværvægt Anthony Joshuas mulighed for revanche efter choknederlaget til ukrainske Oleksandr Usyk i efteråret, hvor Joshua tabte sine VM-bælter.

Tyson Fury er ikke bleg for at tilsvine sine konkurrenter. Foto: Richard Vogel/ Ritzau Scanpix

Tyson Fury har i mellemtiden prøvet at kaste grus i maskineriet, da hans lejr har forsøgt at forhandle sig til en kamp mod Oleksandr Usyk for næsen af Anthony Joshua.

Joshua har eftersigende fået tilbudt 133 millioner kroner, for at droppe omkampen imod Usyk. Tyson Furys plan om at spolere kampen er imidlertid faldet til jordan, da forhandlingerne blev droppet.

Anthony Joshua udløste efter nederlaget til Usyk en klausul i sin kontrakt, som betyder, at han har ret til en omkamp mod Oleksandr Usyk. Datoen for kampen er ikke offentliggjort endnu, men skal afholdes i maj.