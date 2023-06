Stjerne vækker opsigt: Troppede topløs op

Den australske bokser Cherneka Johnson tiltrak sig stor opmærksomhed, da hun skulle vejes ind forud for IBF super bantamvægt-titelkampen mod britiske Ellie Scotney.

28-årige Johnson troppede nemlig op uden nogen top og havde kun kropsmaling på sin overkrop.

Der var derfor ikke efterladt meget til fantasien for de tilstedeværende ved indvejningen.

På den øverste del af australierens bryst stod der 'OnlyFans' - en hjemmeside, hvor brugere kan dele eksklusivt indhold til abonnenter, og australieren har nok fået en pæn pose sponsorpenge fra mediet for det iøjnefaldende stunt.

Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

På Twitter morer mange sig over boksepromoteren Eddie Hearn, der under indvejningen ligner en mand, der gør alt for ikke at skulle kigge for meget på Johnsons bare overkrop.

'Eddie, du gør det godt ved bare at kigge lige ud,' skrev en bruger.

'Eddie sveder, lol, skrev en anden, mens en tredje skrev: 'Eddie er presset her' efterfulgt af en masse grine-smiley'er.

Johnson har i løbet af sin karriere vundet 15 kampe og blot tabt en enkelt, da hun blev slået af Shannon O'Connell i marts 2021.

Ellie Scotney skal forsøge at fravriste IBF super bantavægt-bæltet fra Cherneka Johnson, som vandt det i april sidste år.