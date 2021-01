Stjernen presser på: Vil have dødsstraf

Boksestjernen Manny Pacquiao presser med sin status som senator i Filippinerne på, for at gerningsmændene bag en angivelig dødsvoldtægt skal straffes med dødsstraf

Hvis man tager til Filippinerne og spørger en af de godt 100 millioner indbyggere om, hvem den mest populære landsmand er, vil hovedparten formentlig svare Manny Pacquiao.

Topbokseren satte for alvor landet på sportens verdenskort som en af tidernes bedste pund-for-pund boksere, og han er indtil nu den eneste bokser, der har vundet store titler i otte forskellige vægtklasser.

Siden 2010 har han også været medlem af den filippinske kongres - siden 2016 som senator - og han har derfor også en del politisk indflydelse.

Den vil han gøre brug af nu, efter at en grotesk sag så dagens lys i Filippinerne efter nytår. Her blev den 23-årige skønhedsmodel Christine Dacera fundet død i et badekar på et hotel efter angiveligt at være blevet voldtaget af en gruppe unge mænd.

11 blev mistænkt og tre anholdt, inden de på grund af manglen på beviser blev løsladt igen.

Det er Manny Pacquiao ikke tilfreds med, og han har derfor taget sagen i egen hånd.

I en erklæring har han personligt udlovet en dusør på 60.000 kroner til dem, der kan komme med oplysninger i sagen, som han er meget berørt af, da han kendte kvindens familie.

Derfor vil han også benytte sin politiske magt til at lægge prs på, når politiet foretager anholdelser.:

- Hvad jeg mindst bryder mig om overhovedet er voldtægt med efterfølgende mord, så jeg vil presse på for at få dødsdom i sagen, forklarede Pacquiao til radiostationen DZRH News.

Her svarede han også på kritikken af, at han selv har udlovet en dusør, men afviser at skulle være en selvtægtsmand:

- Lad mig slå det fast, at dusøren kun blev udlovet for at sikre, at alle, der var til stede natten før fundet af Christines livløse krop, ville træde frem og kaste lys over sagen, forklarer han.

42-årige Manny Pacquiao med rekordlisten (62-4-2, 39 KO's) har planer om at bokse en eller to kampe mere, før han trækker sig tilbage.

Pacquiao er - ikke mindst efter kassekampen mod Floyd Mayweather i 2015 - god for 2,5 milliarder kroner.

