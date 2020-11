Stjernens grove anklager: - Din kryster

Deontay Wilder anklager Tyson Fury for snyd og påstår, at briten havde noget i handsken, da de mødtes i februar

Tyson Fury brugte ufine metoder, da han i februar besejrede Deontay Wilder i et af årets største boksebrag.

Det påstår Wilder nu en opsigtsvækkende udtalelse trekvart år efter kampen.

- Jeg er overbevist om, at du havde et eller andet hårdt i din handske, noget på størrelse med og form som et æg. Det er årsagen til, at mit ansigt hævede op. Og jeg fik efterfølgende en bule i ansigtet også, siger han.

- Men du kunne stadig ikke holde kongen nede. Du ville have været nødsaget til at slå mig ihjel. I stedet skulle der et røvhul af en dommer samt en illoyal træner til at smide håndklædet i ringen for at stoppe mig.

Og den bramfrie (lad os diplomatisk kalde ham det) amerikaner stopper ikke med det. For Fury-lejren har afvist et tredje møde mellem de to stjerner ud fra den betragtning, at klausulen i deres kontrakt, der sikrede endnu et møde, er udløbet - og at Fury i øvrigt har en anden kamp op trapperne 5. december.

'Din kryster!'

Ja, det giver Deontay Wilder ikke meget for. Tværtimod.

- Det er på tide, at du er en mand og står ved dit ord i stedet for at være en kylling og trække dig ud af vores aftale. Bange mennesker løber, men en skræmt mand bryder sin kontrakt. Din kryster.

Tiraden fortsætter under billederne fra den seneste kamp

Foto: Isaac Brekken/AP/Ritzau Scanpix

Foto: Steve Marcus/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Steve Marcus/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Joe Camporeale/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Foto: Isaac Brekken/AP/Ritzau Scanpix

- Og hvad er det for noget pis med at du skal møde Carlos Takam i stedet for mig. Tager du pis på mig? Da du gik gennem den mørkeste tid i dit liv, sagde jeg til dig, at hvis du kom igennem, ville jeg give dig chancen for en titelkamp. Jeg var en mand af mit ord, og du fik kampen.

- Efter den uafgjorte kamp sagde jeg igen, at jeg ville give dig en rematch. Du ved, at jeg fik tilbudt flere penge for at møde Joshua, men igen var jeg en mand af mit ord og mødte dig, som jeg sagde, jeg ville. I den aftale vi lavede, var der en rematch-klausul.

Pis og papir

Tyson Fury vandt revanchekampen og tog dermed Wilders WBC-bælte i sværvægt 14 måneder efter det første møde på amerikansk grund, der kontroversielt endte uden vinder.

Fury har tidligere afvist al snak om ulovlige genstande i handskerne med henvisning til, at Jay Deas - Wilders egen træner - var til stede i omklædningsrummet, da Fury fik tjekket handskerne.

- Medmindre Jay Deas selv var en del af konspirationen sammen med hele Las Vegas-kommissionen. Folk der aldrig forlod lokalet. Deas var i rummet, mens jeg fik tapet mine handsker, og han undersøgte dem. Han var der, da jeg fik mine handsker på, undersøgte dem, og alle andre var der også. De går ikke ud på noget tidspunkt.

- Så alle siger, at der var urent trav. Pis og papir. Næste gang sørger jeg for endnu en bule i hans karriere. Så bliver det to knockout-nederlag i træk og bye bye forever, sagde Tyson Fury.

