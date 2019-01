Stjernens mareridt: Ramt af pludseligt kollaps

Frida Wallberg måtte i al hast indlægges efter at være faldet i sit hjem. Og det er ikke første gang, det er sket for den tidligere bokser

Med stor lethed kan Frida Wallbergs liv deles op i to. Hvad der er sket henholdsvis før og efter 14. juni 2013.

Den aften gik hun i bokseringen for sidste gang i sit liv, blev banket i gulvet af modstanderen, Diana Prazak fra Australien, og måtte efterfølgende opereres for en hjerneblødning.

Hun indstillede karrieren og har siden kæmpet en kamp for at komme tilbage til et ’normalt’ liv, som hun selv har formuleret det.

Efter flere år er det lykkedes at genvinde evnen til at spise, gå, tale og endda gå på toilettet uden hjælp.

Men det har været en hård kamp – og det er flere gange sket, at hun er blevet ramt af tilbagefald.

Senest i lørdag.

Her kollapsede den nu 35-årige Wallberg pludselig i sit hjem og måtte igen lade sig indlægge.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

- Har den seneste tid gået rundt med meget hovedpine, svimmelhed og træthed. I lørdags kollapsede jeg og var ukontaktbar, så ambulancereddere måtte komme og hjælpe mig. Efter mange undersøgelser er jeg nu igen på benene. Lægerne vil nu følge op på, hvorfor det gik sådan, skriver hun.

Hun fortæller til den svenske avis Expressen, at hun er pokkers træt – men ellers har det godt.

Hun har genoptaget boksningen de seneste år men understreger, at det aldrig bliver til et comeback.

- Nej, jeg kommer ikke til at bokse en kamp igen, siger hun.

Som aktiv amatørbokser vandt hun 48 af 53 kampe, inden hun blev professionel som 20-årig i 2004. Da havde hun vundet det nordiske mesterskab to gange og det svenske seks gange.

Som professionel vandt hun otte kampe i træk, inden hun som 27-årig vandt WBC-bæltet i superfjervægt over canadiske Olivia Gerula i november 2010.

Efter at have forsvaret bæltet to gange, gik hun i ringen mod Diana Prazak og blev knockoutet i ottende omgang.

Wallberg er slået ud og får behandling i bokseringen. Foto: Maja Suslin/Ritzau Scanpix

