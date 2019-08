Stjerner i ordkrig: - Han er en klovn!

Den britiske boksestjerne Anthony Joshua har ingen respekt for den tidligere verdensmester i sværvægtsklassen Lennox Lewis.

Det fortæller han i et interview med Sky Sports i programmet AJ: The Untold Truth.

En større ordkrig er opstået mellem Anthony Joshua og den tidligere britiske topbokser Lennox Lewis.

Ordkrigen kommer efter en række spydige kommentarer fra Lewis på Twitter, hvor han kritiserer Anthony Joshua efter det overraskende nederlag til Andy Ruiz Jr.

- Jeg kan ikke kigge på kampen og være enig i, at AJ, (Anthony Joshua, red.) var fuldt ud forberedt, har Lennox Lewis skrevet blandt andet på Twitter.

Nu svarer Anthony Joshua dog igen på tiltalen.

Se også: Amnesty vil stoppe boksebrag

- Lennox er en klovn. Jeg respekterer ham ikke, fortæller Anthony Joshua til Sky Sports.

- Mig og Lennox er ikke det samme. Mit eftermæle skal være at kunne sidde tilbage og nyde den yngre generation komme frem og ikke selv blive involveret. Bare for at forstå, hvor langt tid det tager at komme hertil. Lennox er ikke sådan. Mig og Lennox er vidt forskellige, lyder det fra den 29-årige britiske stjernebokser.

Anthony Joshua annoncerede forleden, at han vil forsøge at genvinde sine verdensmesterskaber i sværvægtsklassen mod Andy Ruiz Jr, som han overraskende blev besejret af tilbage i juni i år.

Se også: Ryger for 300.000 kroner... om måneden!

Se også: Efter stort chok: Nu sker revanchen i ørkenen

Se også: Danske stjerners onde ånd dømt: Voldtog sin egen datter